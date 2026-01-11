Revelan detalles de masacre a familia que viajaba en carro hacia Medellín: menor de edad lo vio todo

Una familia del Caquetá salió con el sueño de llegar hasta Medellín, pero terminó siendo víctima de uno de los actos más violentos registrados en el país en lo que va de este 2026. El viaje, que transcurría con normalidad, se transformó en una pesadilla cuando hombres armados interceptaron el vehículo en el que se movilizaban, dejando como resultado tres personas muertas y dos menores que difícilmente podrán borrar de su mente la escena vivida.

La tragedia ocurrió en la noche del martes 6 de enero, cerca del viaducto de la represa El Quimbo. Allí, integrantes de grupos armados desviaron el vehículo para ejecutar a los adultos que viajaban en su interior. De hecho, una de las víctimas fue hallada en el embalse luego de operativos de rescate que se extendieron durante varias horas.



Revelan detalles de la masacre de la familia

Las víctimas fueron identificadas como Ovier Martínez Vargas, de 51 años; Yineth Soto Sánchez, de 40; y Juan José Canizales, de 48 años. Este último, al intentar escapar del ataque armado, se lanzó desde el viaducto hacia la represa El Quimbo, desde una altura superior a los 30 metros.

Sin embargo, tras cerca de 15 horas, el cuerpo fue encontrado flotando a unos 50 metros del lugar desde donde se lanzó. La Defensa Civil estuvo a cargo del rescate de la víctima, con apoyo de pescadores de la zona y lanchas especializadas, debido a la gran extensión del embalse. De acuerdo con las autoridades, el hombre no presentaba impactos de bala, por lo que se investiga si murió a causa del golpe contra el agua o por ahogamiento.

FOTO: Masacre en Yondó, Antioquia - suministrada por Policía Nacional

Menor de edad vio toda la escena de violencia

Uno de los detalles más dolorosos del caso tiene que ver con la presencia de un menor de 14 años, hijo de las víctimas, quien presenció todo lo ocurrido. El adolescente viajaba en la camioneta junto a sus padres y logró huir para esconderse entre los matorrales cercanos al viaducto, desde donde observó cómo asesinaban a su madre y a otro familiar cercano, así como el momento en el que su padre se arrojó al embalse.

Adicionalmente, en el vehículo también viajaba una niña de 9 años, quien sobrevivió al ataque armado. Según testigos, el adolescente fue visto con la ropa y los brazos ensangrentados, aparentemente por encontrarse sentado cerca de su madre durante el ataque.

Publicidad

Hasta el momento no se han reportado capturas. La Policía del Huila adelanta labores de verificación de cámaras, recolección de testimonios y análisis de información para esclarecer lo ocurrido. Entre las hipótesis que se manejan están el robo del vehículo o un intento de secuestro.

Desde la Alcaldía de Cartagena del Chairá expresaron su rechazo frente a este crimen y enviaron un mensaje de condolencias a los familiares de las víctimas.