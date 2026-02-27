Santiago Botero se inscribe como candidato para primera vuelta de elecciones

Hoy en la Registraduría se inscribió el empresario Santiago Botero como candidato presidencial para la primera vuelta de las elecciones. Su fórmula a la vicepresidencia será Carlos Fernando Cuevas.

“Hoy no solo nos inscribimos, hoy iniciamos la batalla formal contra la impunidad que tiene secuestrado este país. Nuestra lucha es por justicia social real: balín para los bandidos, oportunidades para los trabajadores y dignidad para los 27 millones de colombianos que el sistema olvidó”, afirmó Botero.

Por su parte, Carlos Fernando Cuevas hizo campaña por el “No” al plebiscito en su universidad y ha sido asesor de diferentes políticos. Anteriormente integró la campaña presidencial de Rodolfo Hernández, donde fue coordinador nacional electoral.

Es importante recordar que ya otros candidatos se han inscrito a la primera vuelta de las elecciones a la presidencia, es el caso de la senadora Clara López y del exministro TIC Mauricio Lizcano. El próximo 8 de marzo se harán las consultas interpartidistas y ahí también se definirán otros candidatos a la presidencia.



Otros candidatos que irán a la primera vuelta son Luis Gilberto Murillo, Juan Fernando Cristo, Iván Cepeda, Sergio Fajardo, Maurice Armitage, Miguel Uribe Londoño y Abelardo de la Espriella.