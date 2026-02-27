En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paloma Valencia
Apareció candidato Andrés Vásquez
Sorteo Champions League
Pakistán - Afganistán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Santiago Botero se inscribe como candidato para primera vuelta de elecciones

Santiago Botero se inscribe como candidato para primera vuelta de elecciones

La fórmula vicepresidencial del candidato Santiago Botero será Carlos Fernando Cuevas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad