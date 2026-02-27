Interconexión Colombia-Panamá: hay acuerdo sobre cómo se definirá el costo y cómo se pagará

Colombia y Panamá ya tienen claro cómo van a definir el costo de la interconexión eléctrica entre ambos países y cómo se va a pagar por su construcción tras un acuerdo entre la Creg y el organismo regulador de Panamá.

Un auditoría será la encargada de revisar las estimaciones de costos de inversión y operación, así como los procesos de contratación para el desarrollo del proyecto para evitar que el proyecto termine costando más de lo que debería, según un acuerdo logrado entre los reguladores de Colombia y Panamá. La iniciativa tendrá que construirse utilizando un contrato tipo EPC.

La construcción de la interconexión eléctrica entre ambos países ha sido uno de los proyectos de interés para el Gobierno de Gustavo Petro al punto de que sus ministros de minas y ambiente se han reunido en múltiples ocasiones con las autoridades panameñas, la última de ellas en septiembre del año pasado.

El acuerdo para la regulación del proyecto, que podría ser adoptado formalmente por Colombia en las próximas semanas, establece que la auditoría será directamente contratada por la compañía que construirá el proyecto pero bajo términos de referencia entregados por las autoridades de ambos países. El proyecto tendrá unos ingresos mínimos garantizados (piso) y además una remuneración máxima (techo).



La interconexión implica la construcción de una línea de trasmisión de unos 500 km entre la Provincia de Panamá y el departamento de Córdoba e incluye un tramo submarino.

El proyecto fue analizado por primera vez en 2003 y desde 2007 existe una empresa conjunta de ambos países (ICP) que ha realizado estudios de ingeniería y ha tramitado licencias ambientales.