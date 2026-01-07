¿Donald Trump buscaría tomar control del Canal de Panamá? Esto dice exdiplomático

Las recientes declaraciones y movimientos del presidente Donald Trump en materia de política exterior han reavivado la preocupación en la región por un posible giro hacia posiciones más agresivas de Washington. En ese contexto, volvió a surgir el debate sobre una eventual presión de Estados Unidos para retomar influencia directa sobre el Canal de Panamá, una posibilidad que, aunque no ha sido confirmada oficialmente, ya es analizada por expertos en diplomacia internacional.

Lawrence Gumbiner, exsubsecretario adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos y con más de tres décadas de experiencia bajo administraciones republicanas y demócratas, se refirió al tema en una entrevista con Mañanas Blu, programa dirigido por Camila Zuluaga. El exfuncionario señaló que Trump atraviesa un momento de alta confianza tras lo que considera maniobras exitosas en política exterior, particularmente en Venezuela, lo que podría impulsarlo a explorar nuevas acciones de presión en otros frentes estratégicos.

Según Gumbiner, el actual enfoque de Trump prioriza los intereses de seguridad y económicos de Estados Unidos por encima de consideraciones democráticas o institucionales. En el caso venezolano, explicó que el énfasis está puesto en el control del petróleo, la contención de la migración, el combate al narcotráfico y la reducción de la influencia de países como Irán, Rusia y China. Esa lógica, advirtió, podría extenderse a otros escenarios del continente americano.

Al ser consultado específicamente sobre el Canal de Panamá, el exdiplomático afirmó que prever las decisiones de Trump resulta complejo debido a su carácter impredecible. No obstante, consideró que no sería sorprendente que el mandatario busque, al menos, imponer condiciones al gobierno panameño para alinearlo con los intereses de Washington, aun sin llegar a un control directo de la vía interoceánica. Para Gumbiner, el éxito inicial de sus estrategias recientes podría reforzar la percepción del presidente de que puede forzar concesiones mediante presión política o económica.



El análisis también incluyó la reacción interna en Estados Unidos. De acuerdo con Gumbiner, aunque una parte de la opinión pública respalda operaciones rápidas y de bajo costo humano, existe una preocupación creciente por compromisos prolongados en el exterior. El temor a asumir la reconstrucción institucional de países como Venezuela podría convertirse en un factor de desgaste político para la Casa Blanca, especialmente si los resultados no se sostienen en el tiempo.

En el plano institucional, el exsubsecretario advirtió que el margen de maniobra para frenar estas decisiones es limitado. Con un Congreso dominado por el Partido Republicano y una tradición que otorga amplios poderes al Ejecutivo en asuntos militares y de política exterior, resulta poco probable que existan bloqueos efectivos a corto plazo. Sin embargo, aclaró que un eventual cambio en el equilibrio político del Congreso podría alterar ese escenario.

Finalmente, Gumbiner subrayó que, para Trump, la transición democrática en Venezuela no figura entre las prioridades inmediatas. A su juicio, mientras el régimen en el poder garantice cooperación en los temas clave para Estados Unidos, la presión por un cambio político profundo quedará en segundo plano. Una postura que, según el exdiplomático, explica la inquietud regional ante la posibilidad de que esa misma lógica se aplique a otros países estratégicos, incluido Panamá.