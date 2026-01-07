Estas son las tres fases de la estrategia de Estados Unidos para Venezuela, según confirmó Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que la política de Washington hacia Venezuela responde a una estrategia previamente definida y no a decisiones improvisadas. Según explicó, el plan contempla una hoja de ruta dividida en tres fases: estabilización, recuperación y transición política.

El objetivo, señaló el funcionario, es propiciar un proceso ordenado que conduzca a la "restauración democrática" en el país.

Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. Foto: AFP.

Rubio destacó que uno de los ejes centrales de esta estrategia es la administración de los recursos energéticos venezolanos. En ese sentido, confirmó que Estados Unidos supervisará directamente el manejo de los ingresos provenientes de la comercialización de crudo.

Actualmente, se ejecuta un acuerdo que contempla la venta de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, cuyos recursos, según indicó, serán gestionados bajo mecanismos de control para garantizar que los beneficios lleguen a la población venezolana.



Aseguró que el plan ya muestra avances iniciales dentro del territorio venezolano. Reiteró que Washington mantendrá un rol activo en la gestión de los activos petroleros y en el control financiero asociado a estos, hasta que se concrete una transición política.