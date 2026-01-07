En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro
Falcao
Movilización Gobierno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Reino Unido confirma que ayudó a Estados Unidos a interceptar buque petrolero en el Atlántico

Reino Unido confirma que ayudó a Estados Unidos a interceptar buque petrolero en el Atlántico

El titular de Defensa británico dijo que la intercepción for.a parte de los esfuerzos globales para combatir el incumplimiento de las sanciones y advirtió de que el Reino Unido seguirá "intensificando" sus acciones.

Estados unidos intercepta un buque petrolero en el Caribe con la bandera de Camerún
Estados unidos intercepta un buque petrolero en el Caribe con la bandera de Camerún
Foto: suministrada
Por: EFE
|
Actualizado: 7 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad