En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Cartagena del Chairá
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Trump alertó a ejecutivos petroleros un mes antes de captura de Maduro: "Prepárense"

Trump alertó a ejecutivos petroleros un mes antes de captura de Maduro: "Prepárense"

Esta indirecta, revelada por "personas familiarizadas con el asunto" citadas por el WSJ, indica la importancia del oro negro en la decisión del mandatario estadounidense a la hora de intervenir en Venezuela.

Donald Trump.
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Foto: AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: 7 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad