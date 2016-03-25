Blu Radio Chevron
Maduro confirma que Chevron recibió una licencia para volver a operar en Venezuela
El Gobierno de Donald Trump había suspendido las operaciones de bombeo de crudo de Chevron en Venezuela a finales del pasado mayo.
Estados Unidos está considerando ampliar la licencia de Chevron para operar en Venezuela
Esto se da unas semanas después de comunicar a la petrolera que tenía hasta el 3 de abril para poner fin a sus actividades en el país.
“Petróleo sangriento”: dura editorial del expresidente Duque contra negociación de Chevron y Maduro
El exmandario Iván Duque dijo que Maduro y Putin son lo mismo, pues ambos son “dictadores”, “asesinos” y “criminales”.
Estados Unidos, por ahora, no importará petróleo de Venezuela
Esa posibilidad despertó críticas de varios legisladores de ambos partidos en Estados Unidos y también inquietud de aliados de Washington como el presidente de Colombia, Iván Duque.
Industriales costeños piden más compromiso a Chevron con suministro de gas
Empresarios y líderes gremiales de la región Caribe cuestionan la efectividad del servicio de suministro de gas prestado por la empresa Chevron, luego de que suspendiera de manera intempestiva el servicio el pasado 22 de marzo tras una falla en la planta de Mamonal, con lo que afectó la producción de la Costa.