  • Petrolera estadounidense Chevron.
    Petrolera estadounidense Chevron.
    Foto: AFP
    Mundo

    Maduro confirma que Chevron recibió una licencia para volver a operar en Venezuela

    El Gobierno de Donald Trump había suspendido las operaciones de bombeo de crudo de Chevron en Venezuela a finales del pasado mayo.

    Mundo

    Estados Unidos está considerando ampliar la licencia de Chevron para operar en Venezuela

    Esto se da unas semanas después de comunicar a la petrolera que tenía hasta el 3 de abril para poner fin a sus actividades en el país.

    Iván Duque /
    Foto AFP
    Nación

    “Petróleo sangriento”: dura editorial del expresidente Duque contra negociación de Chevron y Maduro

    El exmandario Iván Duque dijo que Maduro y Putin son lo mismo, pues ambos son “dictadores”, “asesinos” y “criminales”.

    Mundo

    Estados Unidos, por ahora, no importará petróleo de Venezuela

    Esa posibilidad despertó críticas de varios legisladores de ambos partidos en Estados Unidos y también inquietud de aliados de Washington como el presidente de Colombia, Iván Duque.

    Sociedad

    El príncipe Harry pasó de estar en la realeza y ahora tiene un nuevo trabajo

    El príncipe Enrique de Inglaterra ejercerá un puesto directivo en una exitosa empresa emergente de coaching con sede en San Francisco, un año después de mudarse a California con su esposa Meghan Markle.

    Caribe

    Industriales costeños piden más compromiso a Chevron con suministro de gas

    Empresarios y líderes gremiales de la región Caribe cuestionan la efectividad del servicio de suministro de gas prestado por la empresa Chevron, luego de que suspendiera de manera intempestiva el servicio el pasado 22 de marzo tras una falla en la planta de Mamonal, con lo que afectó la producción de la Costa.