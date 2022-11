Industriales costeños piden más compromiso a Chevron con suministro de gas

Cesar Lorduy, representante de los gremios, advirtió que con el anuncio de la empresa de que entrará a mantenimiento el compresor que se dañó, entre el 7 y 12 de abril, se pondrá en alto riesgo la producción petroquímica de la región, es especial la industria de Bolívar que se surte en un 100% con lo que recibe de esta planta.

"Uno no entiende como algo tan sensible y tan importante como el suminsitro del gas no tenga equipos de reemplazo en caso de que esos equipos puedan recibir una afectacion o tengan que ser ingresados a mantenimiento", comentó Lorduy.

Agregó la importancia de que chevron cuente con equipos sustitos para afrontar este tipo de complicaciones, siendo que esta planta aporta cerca de 9% del PIB industrial del país.