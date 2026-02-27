Vía Medellín - Bogotá cumple 72 horas cerrada: Invías anunció llegada de más maquinaria

Una de las vías más importantes que tiene el país y que une a Medellín con Bogotá sigue tapada por miles de metros cúbicos de tierra que cayeron sobre la autopista y que aunque se completa más de 72 horas de labores, aún no hay paso vehicular en jurisdicción del municipio de San Luis.

Los trabajos en el Oriente antioqueño los adelanta Invías que recientemente informó que la contingencia se está atendiendo con 3 excavadoras y 14 volquetas que están trabajando contrarreloj para tratar de superar esta situación en, por lo menos, 24 horas más según estimaciones preliminares de las autoridades.

Mientras la remoción de la tierra y otros materiales avanzan, los transportadores y comunidades del sector siguen gravemente afectados por las amplias esperas o, incluso, por las largas caminatas que tienen que hacer las personas para poder ir a sus trabajos o simplemente hacer sus diligencias.

"Desde anoche, y, pues, no nos han solucionado nada. Pues, aquí, maluco, mientras tanto, mientras, dicen si nos vamos o esperamos acá o qué hacemos... Dar la vuelta, es imposible. Demoramos mucho y volvernos... Y de aquí para allá, vamos a ver si hay transporte. Si no, caminando. Por ahí dos horas, creo yo, para bajar al cruce. No, pues, aquí allá, si no hay alguien que viajar de aquí allá, por ahí dos horas", indicaron los afectados.



Por ahora y aprovechando que las condiciones climáticas han ayudado un poco a las labores de remoción, Invías espera que este 28 de febrero se pueda habilitar al menos un carril de la vía Medellín - Bogotá y así descongestionar esta zona que hoy tiene al Oriente antioqueño altamente congestionado.

Hay que mencionar que en el lugar del enorme derrumbe se activó un nuevo frente de obra hace pocas horas y que mientras estas labores avanzan se recomienda tomar vías alternas como Medellín - Cisneros - Puerto Berrío o Medellín - Manizales - Bogotá.