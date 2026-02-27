En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paloma Valencia
Apareció candidato Andrés Vásquez
Sorteo Champions League
Pakistán - Afganistán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Vía Medellín - Bogotá cumple 72 horas cerrada: Invías anunció llegada de más maquinaria

Vía Medellín - Bogotá cumple 72 horas cerrada: Invías anunció llegada de más maquinaria

En la zona sigue el drama para cientos de personas que tienen que caminar durante horas para poder movilizarse por esta zona de Antioquia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad