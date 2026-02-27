Cazan más de 40 ejemplares de pez león en aguas de San Andrés Islas

Bajo la lluvia y enfrentando las condiciones adversas del frente frío, la Estación de Guardacostas de San Andrés Isla, en articulación con la Escuela de Buceo LionFish Expedition, desarrolló una jornada de control del pez león en el sector de The Cove, donde logró la caza de 42 ejemplares.

Este resultado “contribuye de manera efectiva a reducir el impacto sobre el ecosistema marino de la isla”, toda vez que se trata de una especie invasora que pone en riesgo hasta a los arrecifes, informó el capitán de Corbeta Julián Díaz, comandante de la Estación de Guardacostas San Andrés Isla.

"Esta especie invasora, presente en todo el Caribe colombiano, representa una seria amenaza a la biodiversidad marina, ya que depredada peces nativos y altera significativamente el equilibrio natural en los arrecifes", detalló el capitán Díaz.

Así, el Comando Específico de San Andrés y Providencia informó que las jornadas de control continuarán como una herramienta clave para mitigar su impacto y favorecer la recuperación de las especies propias de la región.