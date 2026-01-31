En vivo
Bucaramanga refuerza seguridad mediante tecnología e incremento de la fuerza pública

El ministro Pedro Sánchez anunció el fortalecimiento de la Policía Militar en zonas vulnerables y la incorporación de un batallón completo este año para mejorar la seguridad en la ciudad.

