Bucaramanga refuerza seguridad mediante tecnología e incremento de la fuerza pública

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, presidió este viernes un Consejo de Seguridad en Bucaramanga, en el que se definieron estrategias para fortalecer la seguridad en la ciudad, garantizar la prevención del delito y asegurar condiciones seguras de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

El encuentro contó con la participación del gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla Pérez, y autoridades locales e institucionales. Durante la jornada, Sánchez enfatizó la necesidad de priorizar inteligencia y operativos para atacar objetivos de alto valor vinculados a grupos criminales que operan en la ciudad.

El ministro anunció el refuerzo de los pelotones de Policía Militar en zonas vulnerables, con el objetivo de completar un batallón durante este año. Este fortalecimiento busca mejorar la percepción de seguridad y garantizar respuesta rápida ante delitos de alto impacto como hurto, extorsión y homicidios.

El alcalde Portilla destacó que la ciudad incorporará 66 cámaras de inteligencia artificial, como parte de los recursos propios del municipio, aunque resaltó la necesidad del apoyo del Gobierno Nacional y la Policía Militar para lograr una cobertura más amplia, dado que no es suficiente.



Como parte de la estrategia, se implementará un plan piloto de sensores conectados a un centro de mando y control, además de una aplicación móvil de seguridad que funcionará como una “web de la seguridad” con botón de alerta y sistema integrado tipo 123.

Policía Nacional Foto: AFP

“El uso de tecnología permite proteger a cada ciudadano las 24 horas, ampliando la capacidad de reacción frente a delitos y emergencias”, afirmó Sánchez.

El ministro Sánchez advirtió sobre la importancia de la prevención del crimen entre jóvenes, especialmente en casos de homicidios y microtráfico. Resaltó que algunos de los agresores son menores de edad, como alias “Julito”, de 17 años, vinculado a múltiples homicidios.

Publicidad

Durante el Consejo se destacó la captura de alias 'Pechuga', líder de la alianza criminal entre Los Búcaros y Los del Sur, vinculado a homicidios selectivos, microtráfico y extorsión en sectores estratégicos de la ciudad.

Además, se reportaron 53 capturas y 58 allanamientos, logrando una reducción del 30% en delitos respecto al período anterior, y afectando economías criminales por cerca de 3.200 millones de pesos mensuales.

El Consejo también abordó la seguridad de los puestos de votación, con el Plan Democracia garantizando cobertura en los más de 13.000 sitios del área metropolitana. Se habilitará la línea 157 para denuncias de delitos electorales y se reforzará la seguridad con 22.000 militares adicionales.

Publicidad

Sánchez destacó riesgos como violencia física, compra de votos y desinformación en redes sociales, haciendo un llamado a la ciudadanía y actores políticos a mantener campañas en un ambiente de respeto y democracia madura.

El ministro reiteró que la seguridad no depende únicamente de las instituciones, sino también de la participación ciudadana. Hizo un llamado a líderes sociales, comerciantes y jóvenes a colaborar en la construcción de entornos más seguros, y destacó que la Policía mantiene una favorabilidad superior al 60% en la opinión pública.