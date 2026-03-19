Fomag restablece atención oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) anunció el restablecimiento de la atención integral en salud para pacientes oncológicos en el Instituto Nacional de Cancerología (INC), medida que entra en vigencia desde este 19 de marzo.

Según la información oficial, la decisión permite garantizar la continuidad de los tratamientos para más de 170 pacientes que se encontraban en curso en esta institución, provenientes de distintas regiones del país como Bogotá, Meta, Putumayo, Caquetá, Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Bolívar, Casanare, Tolima y Santander.

El Fomag indicó que también se retoma la atención para personas con diagnóstico confirmado de cáncer que inician sus protocolos médicos en el Instituto Nacional de Cancerología.

La entidad señaló que a partir del 1 de abril se ampliará la cobertura en el INC. Esta ampliación incluirá a menores de edad para diagnóstico o confirmación de patologías oncológicas, así como casos nuevos y pacientes con historial clínico en la institución.



De acuerdo con el comunicado, la medida también contempla la atención de pacientes ubicados en zonas con limitaciones de acceso a servicios de salud y de personas con enfermedades de alta complejidad que requieren manejo especializado en el Instituto Nacional de Cancerología.