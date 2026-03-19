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Blu Radio  / Salud  / Fomag restablece atención oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología

Fomag restablece atención oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología

La entidad informó que más de 170 pacientes continuarán sus tratamientos y anunció ampliación de cobertura desde el 1 de abril.

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