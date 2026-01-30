En vivo
Duro golpe al microtráfico en Bucaramanga y el área metropolitana; hubo múltiples capturas

Duro golpe al microtráfico en Bucaramanga y el área metropolitana; hubo múltiples capturas

Las autoridades destacaron que estas acciones golpean directamente las finanzas de las estructuras criminales que se dedican a inundar las calles con estupefacientes.

Incautación.jpeg
Fue capturado alias 'El Abuelo', encargado de abastecer a los expendedores de droga en el norte de Bucaramanga. Al hombre se le incautaron 5.000 dosis de estupefacientes tipo perico.
// Suministrada Policía Metropolitana de Bucaramanga.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de ene, 2026

