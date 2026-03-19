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Blu Radio  / Mundo  / Duro golpe: EEUU asegura que destruyó la flota completa de submarinos y puertos militares de Irán

Duro golpe: EEUU asegura que destruyó la flota completa de submarinos y puertos militares de Irán

El secretario de Guerra indicó de que la capacidad de Irán de fabricar nuevos misiles balísticos "ha sufrido, probablemente, el golpe más duro" dentro de la contienda militar, y ha caído "un 90 % desde el inicio del conflicto".

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