Estados Unidos devolvió la visa al presidente Petro hasta el final de su mandato: canciller

La canciller Rosa Villavicencio aseguró que el presidente Gustavo Petro tendrá visa americana hasta el final de su mandato, esto luego de que le fuera retirada en octubre de 2025 por pararse en una calle de Nueva York y pedirle a militares que desobedecieran las órdenes del jefe de los Estados Unidos, Donald Trump.

“Se ha ido construyendo una mayor confianza. La desinformación que había sobre el compromiso del presidente Petro en la lucha contra las drogas ha quedado despejada para el presidente Trump. A partir de ahí, ambos quieren avanzar en cooperación y en proyectos que han estado muy parados, especialmente los que tienen que ver con el desarrollo económico del occidente venezolano y con la reactivación económica en la frontera”, dijo la ministra de Relaciones Exteriores sobre el estado de las relaciones.

Gustavo Petro - Donald Trump AFP

La canciller también se refirió a otras sanciones del gobierno Trump contra el mandatario colombiano, como su inclusión en la lista OFAC, asegurando que por canales diplomáticos se han hecho las peticiones para levantarlas, pero en las reuniones no se ha solicitado formalmente.

“El presidente ha sido muy claro en que primero están las cosas del país y el interés de la nación. Él entiende ese tema como un castigo injusto que en algún momento seguramente se levantará”, dijo.



La canciller también se refirió al interés de EE.UU. en que Colombia haga parte de la reactivación económica de Venezuela a través de cooperación energética. Por eso insistió en que se deben levantar las sanciones al vecino país.

Visa Gustavo Petro Foto: Presidencia - Embajada de Estados Unidos

“Estados Unidos está muy interesado en explotar petróleo en Venezuela y participar en su venta. La cuestión es cómo hacerlo, porque sin energía es difícil avanzar. Venezuela tiene petróleo y gas, pero no tiene energía. Colombia, en cambio, tiene capacidad tecnológica y logística, a través de Ecopetrol, para producir esa energía y permitir que Venezuela pueda desarrollar sus recursos”, explicó Villavicencio.

Durante esta entrevista también conversó sobre la crisis diplomática con Ecuador en el marco de la guerra arancelaria. Aseguró que en este momento los canales están en suspenso. Sin embargo, el 24 y 25 de marzo habrá una reunión en Lima, en la Secretaría de la Comunidad Andina, con el secretario general como facilitador. Allí se hablará del intercambio de detenidos colombianos, de la seguridad en la frontera y del tema comercial, con el objetivo de elaborar una hoja de ruta que permita restablecer el diálogo.