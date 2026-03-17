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Blu Radio  / Nación  / Estados Unidos devolvió la visa al presidente Petro hasta el final de su mandato: canciller

Estados Unidos devolvió la visa al presidente Petro hasta el final de su mandato: canciller

Así lo confirmó la canciller Rosa Villavicencio en una entrevista con El País, en la que aseguró que la relación con EE.UU. está mejorando y se está trabajando en cooperación energética con Venezuela.

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