En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia por lluvias
Ricardo Roa
Explosivo en frontera con Ecuador
Vladimir Padrino

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Medicina Legal confirma que 14 fallecidos en frontera con Ecuador murieron tras incendios

Medicina Legal confirma que 14 fallecidos en frontera con Ecuador murieron tras incendios

En total, la entidad forense documentó 14 víctimas fatales, todas con causa de muerte asociada a quemaduras por fuego, sin evidencia de otro tipo de lesiones.

Publicidad

Publicidad

Publicidad