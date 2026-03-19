Medicina Legal confirma que 14 fallecidos en frontera con Ecuador murieron tras incendios

La Dirección Seccional Nariño de Medicina Legal entregó un informe oficial que contradice la controversia generada por denuncias sobre presuntos bombardeos en zona de frontera con Ecuador. Las autoridades atribuyen los hechos a incendios ocurridos en laboratorios clandestinos.

De acuerdo con el reporte, en lo corrido de 2026 se han analizado varios cuerpos calcinados en el departamento de Nariño, específicamente en zonas rurales de los municipios de Llorente y Mosquera. En total, la entidad forense documentó 14 víctimas fatales, todas con causa de muerte asociada a quemaduras por fuego, sin evidencia de otro tipo de lesiones.

Sobre el caso más relevante, ocurrido en la vereda Inda Zabaleta, Río Rosario, del municipio de Llorente, Medicina Legal precisó que “se tuvo conocimiento que el día 22 de enero del 2026 aproximadamente a las 9 pm se presenta un incendio en la vereda Inda Zabaleta (…) en un laboratorio clandestino de cocaína; de este, luego de los análisis forenses incluyendo genética, se reagruparon en 12 personas fallecidas”.

El informe añade que “Todos son de sexo masculino, no se registraron menores de edad. Todos fallecen por quemaduras y calcinados, no hay evidencia de otro tipo de lesiones”, lo que, según la entidad, descarta la hipótesis de un ataque externo o bombardeo en ese punto de la frontera.



En relación con un segundo evento en la vereda El Pital, municipio de Mosquera, el instituto detalló que las víctimas fueron atendidas inicialmente por quemaduras y posteriormente fallecieron. “Los dos identificados y entregados .Ambos fallecen por quemaduras, no hay evidencia de otro tipo de lesiones”, indicó el comunicado oficial.

Adicionalmente, Medicina Legal fue enfática en señalar que no existen hallazgos similares en otras zonas fronterizas, particularmente en el departamento de Putumayo, donde también se habían mencionado versiones sobre posibles bombardeos.