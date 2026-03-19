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Blu Radio  / Nación  / Colombia y Ecuador rebajan tensiones con una investigación por bomba en frontera

Colombia y Ecuador rebajan tensiones con una investigación por bomba en frontera

La bomba, que según Colombia pertenecía a Ecuador, fue encontrada el lunes en una zona selvática del departamento de Putumayo, a unos 200 metros de la línea de frontera, y fue detonada en una explosión controlada por militares colombianos.

Bomba en el Putumayo
Bomba en el Putumayo
Foto: suministrada
Por: EFE
|
Actualizado: 19 de mar, 2026

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