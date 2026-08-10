Sigue temblando en Colombia: más de 20 sismos después del terremoto de magnitud 7,4

Colombia continúa registrando actividad sísmica horas después del fuerte terremoto de magnitud 7,4 que se presentó este lunes 10 de agosto a las 7:34 de la mañana, con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

De acuerdo con el registro del Servicio Geológico Colombiano (SGC), hasta las 2:37 de la tarde se habían reportado al menos 24 sismos posteriores al movimiento principal, con magnitudes que van desde 2,0 hasta 4,8. El SGC mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica en el país a través de su sistema de vigilancia.

San José del Palmar concentra la mayor actividad sísmica

La mayor parte de los movimientos registrados después del terremoto de 7,4 tuvo como referencia San José del Palmar, en Chocó, y municipios cercanos como Sipí e Istmina.

Entre los eventos de mayor magnitud se encuentran:



4,8, a las 8:18 a. m., en San José del Palmar, con una profundidad de 94 kilómetros.

en San José del Palmar, con una profundidad de 94 kilómetros. 3,8, a las 10:01 a. m. , en San José del Palmar, a 88 kilómetros de profundidad.

, en San José del Palmar, a 88 kilómetros de profundidad. 3,4, a las 8:31 a. m., en San José del Palmar, a 92 kilómetros.

en San José del Palmar, a 92 kilómetros. 3,0, a las 8:38 a. m., en San José del Palmar, a 91 kilómetros.

en San José del Palmar, a 91 kilómetros. 2,9, a las 8:34 a. m., también en San José del Palmar.

también en San José del Palmar. 2,8, a las 8:12 a. m., en Sipí, Chocó.

El más reciente de los movimientos incluidos en el reporte suministrado por el SGC ocurrió a las 2:37 p. m., tuvo una magnitud de 2,1 y se localizó nuevamente en San José del Palmar, a 81 kilómetros de profundidad.

También hubo sismos en Santander y Meta

La actividad sísmica no se concentró exclusivamente en Chocó. El SGC también registró movimientos en otros puntos del territorio nacional.

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En Los Santos, Santander, se presentaron sismos de magnitudes 2,4 a las 10:28 a. m. y 12:53 p. m., con profundidades de 139 y 145 kilómetros, respectivamente.

En San Martín, Meta, se reportaron dos movimientos de magnitud 2,0, ocurridos a las 2:15 y 2:17 de la tarde, ambos clasificados como superficiales.

Estos eventos forman parte del seguimiento de la actividad sísmica que realiza el Servicio Geológico Colombiano en todo el territorio nacional.

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¿Los sismos posteriores son réplicas del terremoto?

Aunque la sucesión de movimientos se produce después del terremoto principal, no todos los sismos registrados posteriormente deben ser considerados automáticamente réplicas. La clasificación depende del análisis de la localización, profundidad y relación tectónica entre los eventos.

Lo que sí muestra el registro disponible es una concentración de actividad alrededor de San José del Palmar y municipios cercanos, precisamente en la zona donde se ubicó el epicentro del terremoto de magnitud 7,4.

La actividad sísmica continúa bajo vigilancia del SGC, por lo que las cifras y características de los eventos pueden cambiar a medida que se revisan y actualizan los registros.

Terremoto de 7,4 dejó una grave emergencia en Colombia

El movimiento principal ocurrió a las 7:34 a. m. de este lunes y fue reportado con magnitud 7,4. El sismo se sintió con fuerza en diferentes regiones del país, incluidas ciudades como Bogotá y Cali, y generó afectaciones en infraestructura y edificaciones.

La emergencia fue seguida durante las horas posteriores por las autoridades y organismos de socorro. En el balance entregado posteriormente durante la jornada, el presidente Abelardo de la Espriella informó de manera preliminar 111 personas fallecidas y 87 heridas, mientras continuaban las labores de verificación y atención en las zonas afectadas.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y los organismos de primera respuesta mantienen los recorridos y la evaluación de daños en los departamentos afectados.

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