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Blu Radio  / Nación  / Sigue temblando en Colombia: más de 20 sismos después del terremoto de magnitud 7,4

Sigue temblando en Colombia: más de 20 sismos después del terremoto de magnitud 7,4

El Servicio Geológico Colombiano reportó al menos 24 movimientos sísmicos posteriores al terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país este lunes. La mayoría se concentró en el área de San José del Palmar, Chocó, donde también se registraron varios eventos de magnitud superior a 3.

Boletín del Servicio Geológico Colombiano sobre sismo de magnitud 7,4 en San José del Palmar, Chocó.
Infografía preliminar del Servicio Geológico Colombiano que reporta un sismo de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto de 2026. La imagen muestra el mapa de intensidades percibidas en diversos departamentos del país junto a las cifras de reportes ciudadanos recibidos.
Foto: SGC
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de ago, 2026

Colombia continúa registrando actividad sísmica horas después del fuerte terremoto de magnitud 7,4 que se presentó este lunes 10 de agosto a las 7:34 de la mañana, con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

De acuerdo con el registro del Servicio Geológico Colombiano (SGC), hasta las 2:37 de la tarde se habían reportado al menos 24 sismos posteriores al movimiento principal, con magnitudes que van desde 2,0 hasta 4,8. El SGC mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica en el país a través de su sistema de vigilancia.

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San José del Palmar concentra la mayor actividad sísmica

La mayor parte de los movimientos registrados después del terremoto de 7,4 tuvo como referencia San José del Palmar, en Chocó, y municipios cercanos como Sipí e Istmina.

Entre los eventos de mayor magnitud se encuentran:

  • 4,8, a las 8:18 a. m., en San José del Palmar, con una profundidad de 94 kilómetros.
  • 3,8, a las 10:01 a. m., en San José del Palmar, a 88 kilómetros de profundidad.
  • 3,4, a las 8:31 a. m., en San José del Palmar, a 92 kilómetros.
  • 3,0, a las 8:38 a. m., en San José del Palmar, a 91 kilómetros.
  • 2,9, a las 8:34 a. m., también en San José del Palmar.
  • 2,8, a las 8:12 a. m., en Sipí, Chocó.

El más reciente de los movimientos incluidos en el reporte suministrado por el SGC ocurrió a las 2:37 p. m., tuvo una magnitud de 2,1 y se localizó nuevamente en San José del Palmar, a 81 kilómetros de profundidad.

También hubo sismos en Santander y Meta

La actividad sísmica no se concentró exclusivamente en Chocó. El SGC también registró movimientos en otros puntos del territorio nacional.

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En Los Santos, Santander, se presentaron sismos de magnitudes 2,4 a las 10:28 a. m. y 12:53 p. m., con profundidades de 139 y 145 kilómetros, respectivamente.

En San Martín, Meta, se reportaron dos movimientos de magnitud 2,0, ocurridos a las 2:15 y 2:17 de la tarde, ambos clasificados como superficiales.

Estos eventos forman parte del seguimiento de la actividad sísmica que realiza el Servicio Geológico Colombiano en todo el territorio nacional.

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¿Los sismos posteriores son réplicas del terremoto?

Aunque la sucesión de movimientos se produce después del terremoto principal, no todos los sismos registrados posteriormente deben ser considerados automáticamente réplicas. La clasificación depende del análisis de la localización, profundidad y relación tectónica entre los eventos.

Lo que sí muestra el registro disponible es una concentración de actividad alrededor de San José del Palmar y municipios cercanos, precisamente en la zona donde se ubicó el epicentro del terremoto de magnitud 7,4.

La actividad sísmica continúa bajo vigilancia del SGC, por lo que las cifras y características de los eventos pueden cambiar a medida que se revisan y actualizan los registros.

Terremoto de 7,4 dejó una grave emergencia en Colombia

El movimiento principal ocurrió a las 7:34 a. m. de este lunes y fue reportado con magnitud 7,4. El sismo se sintió con fuerza en diferentes regiones del país, incluidas ciudades como Bogotá y Cali, y generó afectaciones en infraestructura y edificaciones.

La emergencia fue seguida durante las horas posteriores por las autoridades y organismos de socorro. En el balance entregado posteriormente durante la jornada, el presidente Abelardo de la Espriella informó de manera preliminar 111 personas fallecidas y 87 heridas, mientras continuaban las labores de verificación y atención en las zonas afectadas.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y los organismos de primera respuesta mantienen los recorridos y la evaluación de daños en los departamentos afectados.

Terremoto hoy en Colombia en vivo

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Sismos hoy en Colombia

  1. Magnitud 2,1 — San José del Palmar, Chocó — 14:37 — 81 km
  2. Magnitud 2,5 — San José del Palmar, Chocó — 14:30 — 85 km
  3. Magnitud 2,4 — Sipí, Chocó — 14:29 — 85 km
  4. Magnitud 2,4 — San Martín, Meta — 14:17 — superficial
  5. Magnitud 2,0 — San Martín, Meta — 14:15 — superficial
  6. Magnitud 2,4 — Los Santos, Santander — 12:53 — 145 km
  7. Magnitud 2,7 — San José del Palmar, Chocó — 12:33 — 86 km
  8. Magnitud 2,4 — San José del Palmar, Chocó — 10:48 — 86 km
  9. Magnitud 2,5 — San José del Palmar, Chocó — 10:33 — 99 km
  10. Magnitud 2,4 — Los Santos, Santander — 10:28 — 139 km
  11. Magnitud 3,8 — San José del Palmar, Chocó — 10:01 — 88 km
  12. Magnitud 2,4 — Sipí, Chocó — 09:37 — 88 km
  13. Magnitud 2,4 — San José del Palmar, Chocó — 09:25 — 100 km
  14. Magnitud 2,4 — San José del Palmar, Chocó — 09:17 — 80 km
  15. Magnitud 2,2 — El Litoral del San Juan (Docordó), Chocó — 09:12 — 90 km
  16. Magnitud 2,4 — Sipí, Chocó — 09:05 — 75 km
  17. Magnitud 2,3 — San José del Palmar, Chocó — 08:51 — 86 km
  18. Magnitud 3,0 — San José del Palmar, Chocó — 08:38 — 91 km
  19. Magnitud 2,9 — San José del Palmar, Chocó — 08:34 — 90 km
  20. Magnitud 3,4 — San José del Palmar, Chocó — 08:31 — 92 km
  21. Magnitud 2,2 — Istmina, Chocó — 08:21 — 92 km
  22. Magnitud 4,8 — San José del Palmar, Chocó — 08:18 — 94 km
  23. Magnitud 2,8 — Sipí, Chocó — 08:12 — 48 km
  24. Magnitud 2,0 — San José del Palmar, Chocó — 07:49 — 75 km
  25. Magnitud 2,7 — Sipí, Chocó — 07:45 — 89 km
  26. Magnitud 2,2 — Istmina, Chocó — 07:40 — 73 km
  27. Magnitud 7,4 — San José del Palmar, Chocó — 07:34 — 103 km
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