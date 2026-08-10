Así puede donar a los bancos de alimentos para ayudar a los afectados por el terremoto

Tras el terremoto que impactó sectores del Chocó, el Eje Cafetero y el norte del Valle del Cauca, se activaron diversas alternativas digitales y presenciales para que la ciudadanía entregue aportes económicos e insumos de primera necesidad a las familias afectadas.
De acuerdo con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) y el Banco de Alimentos de Bogotá, los recursos recaudados se destinarán al transporte humanitario, la compra de alimentos básicos y la atención de personas en albergues, centros de salud y comunidades vulnerables.
¿Cómo donar desde la aplicación de Rappi?
Mediante una alianza con el Banco de Alimentos de Bogotá, la plataforma habilitó un botón directo de donación accesible a nivel nacional. Para realizar el aporte, los usuarios deben seguir estos pasos:
- Entrar al módulo "Turbo" dentro de la aplicación (disponible en zonas seleccionadas).
- Elegir la opción "Banco de Alimentos".
- Seleccionar un monto entre $20.000 y $120.000.
Cada aportante recibirá un certificado físico que confirma el valor entregado sin requerir trámites adicionales. Los fondos son gestionados y distribuidos de forma directa por el Banco de Alimentos de Bogotá.
Adicionalmente, en las áreas afectadas se facilitará información de la iniciativa SOS ReservaDoc, para ofrecer atención médica y psicológica gratuita mediante personal voluntario.
Donaciones económicas por canales oficiales de ABACO
El Banco de Alimentos habilitó transferencias virtuales y cuentas bancarias directas bajo la campaña de emergencia:
- Página web oficial de la organización: bancodealimentos.org.co o donahoy.abaco.org.co/colombia2026.
- Llave Bre-B: 0091677852 (Banco de Alimentos de Bogotá) o 0090989753 (ABACO).
- Cuenta corriente Bancolombia: N.° 15264342372, a nombre de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (NIT 900326456-1).
Para las entregas presenciales de insumos, las organizaciones reciben elementos de aseo personal (jabón, crema dental, cepillos, papel e higiénicos, toallas femeninas, pañales para bebé y adulto, toallitas húmedas y crema antipañalitis), así como colchonetas y mantas.
Los centros de acopio habilitados para la recepción y posterior distribución hacia las zonas de emergencia se encuentran en:
- Medellín
- Cali
- Bogotá
- Manizales
- Armenia
- Ibagué
- Bucaramanga
En las ciudades de Pereira y Buenaventura, debido a las afectaciones en las instalaciones habituales de los Bancos de Alimentos, las autoridades evalúan la apertura de puntos alternos.