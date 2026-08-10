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Blu Radio  / Nación  / Así puede donar a los bancos de alimentos para ayudar a los afectados por el terremoto

Así puede donar a los bancos de alimentos para ayudar a los afectados por el terremoto

Guía de canales virtuales, cuentas bancarias y puntos de acopio para enviar ayuda humanitaria a las regiones afectadas.

Personas caminan sobre los escombros de un edificio colapsado este lunes, en Cali (Colombia). Al menos 20 edificios sufrieron graves daños por consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la mayor parte del país, con epicentro en la zona del Pacífico.
Personas caminan sobre los escombros de un edificio colapsado este lunes, en Cali (Colombia). Al menos 20 edificios sufrieron graves daños por consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la mayor parte del país, con epicentro en la zona del Pacífico.
Foto: EFE
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de ago, 2026

Tras el terremoto que impactó sectores del Chocó, el Eje Cafetero y el norte del Valle del Cauca, se activaron diversas alternativas digitales y presenciales para que la ciudadanía entregue aportes económicos e insumos de primera necesidad a las familias afectadas.

De acuerdo con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) y el Banco de Alimentos de Bogotá, los recursos recaudados se destinarán al transporte humanitario, la compra de alimentos básicos y la atención de personas en albergues, centros de salud y comunidades vulnerables.

¿Cómo donar desde la aplicación de Rappi?

Mediante una alianza con el Banco de Alimentos de Bogotá, la plataforma habilitó un botón directo de donación accesible a nivel nacional. Para realizar el aporte, los usuarios deben seguir estos pasos:

  1. Entrar al módulo "Turbo" dentro de la aplicación (disponible en zonas seleccionadas).
  2. Elegir la opción "Banco de Alimentos".
  3. Seleccionar un monto entre $20.000 y $120.000.

Cada aportante recibirá un certificado físico que confirma el valor entregado sin requerir trámites adicionales. Los fondos son gestionados y distribuidos de forma directa por el Banco de Alimentos de Bogotá.

Derrumbe de edificios en Manizales
Derrumbe de edificios en Manizales
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Adicionalmente, en las áreas afectadas se facilitará información de la iniciativa SOS ReservaDoc, para ofrecer atención médica y psicológica gratuita mediante personal voluntario.

Donaciones económicas por canales oficiales de ABACO

El Banco de Alimentos habilitó transferencias virtuales y cuentas bancarias directas bajo la campaña de emergencia:

  • Página web oficial de la organización: bancodealimentos.org.co o donahoy.abaco.org.co/colombia2026.
  • Llave Bre-B: 0091677852 (Banco de Alimentos de Bogotá) o 0090989753 (ABACO).
  • Cuenta corriente Bancolombia: N.° 15264342372, a nombre de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (NIT 900326456-1).

Para las entregas presenciales de insumos, las organizaciones reciben elementos de aseo personal (jabón, crema dental, cepillos, papel e higiénicos, toallas femeninas, pañales para bebé y adulto, toallitas húmedas y crema antipañalitis), así como colchonetas y mantas.

Los centros de acopio habilitados para la recepción y posterior distribución hacia las zonas de emergencia se encuentran en:

  • Medellín
  • Cali
  • Bogotá
  • Manizales
  • Armenia
  • Ibagué
  • Bucaramanga

En las ciudades de Pereira y Buenaventura, debido a las afectaciones en las instalaciones habituales de los Bancos de Alimentos, las autoridades evalúan la apertura de puntos alternos.

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