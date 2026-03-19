Bajo protección menor de 15 años y su bebé por presunta violencia sexual en Bucaramanga

Una adolescente de 15 años y su hijo de tan solo dos meses de nacido fueron puestos bajo protección de las autoridades en Bucaramanga, tras la denuncia de un presunto caso de violencia sexual al interior de su entorno familiar.

El caso fue atendido por la Policía de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, luego de que la menor acudiera a la Comisaría de Familia, donde manifestó haber sido víctima de este delito. Uniformados llegaron hasta la vivienda donde, además, evidenciaron situaciones que comprometían el bienestar integral del bebé.

“De manera inmediata se trasladan a un centro asistencial para su valoración médica y garantía de su integridad. La Policía en Bucaramanga reitera el compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes”, señaló la capitán Karol Pedraza, jefe del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Bucaramanga

Posteriormente, ambos fueron dejados a disposición de la Comisaría de Familia de Floridablanca, entidad encargada de adelantar el proceso de restablecimiento de derechos.



Según lo manifestado por la adolescente, también habría aparecido en un video que circula en redes sociales relacionado con un posible caso de maltrato en vía pública; no obstante, esta información aún es materia de verificación por parte de las autoridades competentes.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, William Quintero Salazar, reiteró el compromiso institucional con la protección de los menores de edad. “Se activaron de manera inmediata las rutas para garantizar sus derechos y prevenir cualquier tipo de vulneración”, indicó.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que afecte la integridad de niños, niñas y adolescentes a través de la línea 123 o la línea contra el crimen 314 358 7212, bajo absoluta reserva.