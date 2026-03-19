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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  /  Bajo protección menor de 15 años y su bebé por presunta violencia sexual en Bucaramanga

Bajo protección menor de 15 años y su bebé por presunta violencia sexual en Bucaramanga

La adolescente y su bebé de 2 meses de nacido quedaron bajo protección de la Comisaría de Familia de Floridablanca para el proceso de restablecimiento de sus derechos.

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