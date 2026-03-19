Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, jueves 19 de marzo de 2026

El chance Dorado Mañana continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados en Colombia, gracias a la rapidez con la que se publican sus resultados. Esta dinámica permite a los apostadores conocer en pocas horas si su número fue ganador, lo que ha impulsado su popularidad en todo el país.



Resultado del Dorado Mañana – jueves 19 de marzo de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este jueves 19 de marzo de 2026 es el 7434 - 3 ¡Felicitaciones a - todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: 7434

Dos últimas cifras: 34

Tres últimas cifras: 434

La quinta: 3

Plan de premios del Dorado Mañana

El valor de los premios varía según el tipo de apuesta realizada y la cantidad de cifras acertadas. El sistema de pagos establece multiplicadores sobre el monto apostado, lo que permite diferentes niveles de ganancia.

La tabla oficial de premios es la siguiente:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado

paga 4.500 veces lo apostado 4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado

paga 208 veces lo apostado 3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado

paga 400 veces lo apostado 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado

paga 83 veces lo apostado 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado

paga 50 veces lo apostado Última cifra (uña): paga 5 veces lo apostado

Este esquema amplía las oportunidades de ganar, incluso sin acertar el número completo. Además, desde 2025 el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, lo que incrementó las posibilidades de obtener premios adicionales y aumentó el interés entre los jugadores habituales.



Horario del sorteo

El Chance Dorado Mañana cuenta con un horario fijo que facilita la consulta diaria de resultados:



Lunes a sábado: después de las 11:00 a. m.

después de las 11:00 a. m. Domingos y festivos: no se realizan sorteos

Este cronograma permite a los apostadores verificar rápidamente si fueron ganadores el mismo día de su apuesta.



¿Cómo reclamar un premio?

Para reclamar un premio del Dorado Mañana, el ganador debe acudir a un punto autorizado e iniciar el proceso correspondiente.

En los casos en los que el premio sea igual o superior a $100.000 pesos colombianos, se deben cumplir los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original en buen estado y debidamente diligenciado

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

El cumplimiento de estas condiciones garantiza la validación del premio y un proceso de pago seguro, evitando inconvenientes al momento de la reclamación.