Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, miércoles 18 de marzo de 2026

El chance Dorado Mañana se mantiene como uno de los sorteos más consultados en Colombia, gracias a la rapidez con la que se publican sus resultados. Esta característica permite a los apostadores conocer en pocas horas si su número fue ganador, lo que ha impulsado su popularidad en el país.



Número ganador del Dorado Mañana hoy, miércoles 18 de marzo de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este miércoles 18 de marzo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a - todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿Cuánto paga el Dorado Mañana?

El monto de los premios en el Dorado Mañana depende del tipo de apuesta y de la cantidad de cifras acertadas. El plan de pagos establece cuánto recibe el jugador por cada peso apostado, ofreciendo varias formas de ganar.

Actualmente, la tabla oficial de premios funciona así:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado

4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado

3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado

Última cifra (uña): paga 5 veces lo apostado

Este esquema amplía las posibilidades de obtener premios, incluso sin acertar el número completo.

Además, desde 2025 el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, un cambio que incrementó las probabilidades de ganar premios adicionales y fortaleció el interés entre los jugadores frecuentes.

Horario del sorteo Dorado Mañana

El horario fijo del Dorado Mañana es uno de los aspectos más valorados por los participantes, ya que facilita la consulta de resultados el mismo día de la apuesta.



La programación oficial es la siguiente:



Lunes a sábado: después de las 11:00 a. m.

Domingos y festivos: no se realiza sorteo

Este horario permite a los apostadores verificar de forma rápida si resultaron ganadores.

Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana

Para reclamar un premio, el ganador debe acercarse a un punto autorizado e iniciar el proceso correspondiente.

Según la empresa operadora, cuando el premio es igual o superior a $100.000 pesos colombianos, se deben cumplir los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

El cumplimiento de estas condiciones permite validar el premio y garantizar un proceso de pago seguro, evitando inconvenientes al momento de la reclamación.