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Declaran Patrimonio de la Nación a La Loa de los Reyes Magos de Baranoa, Atlántico

Se trata de una tradición que se remonta a hace más de 150 años, cuando la llegada de un sacerdote español marcó el inicio de estas representaciones escénicas.

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