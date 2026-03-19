Sigue paro minero en Bajo Cauca con cierres intermitentes: habrá reunión con el Gobierno nacional

Cuarto día del paro minero en Antioquia y aún no hay ni siquiera acuerdos a la vista. A la espera de que llegue el Gobierno nacional al Bajo Cauca, las movilizaciones se siguen realizando de forma masiva y con los bloqueos intermitentes en la vía a la Costa Atlántica

El paro minero que completa su cuarto día en el municipio de Caucasia y algunas zonas del Sur del departamento de Bolívar parece que durará varios días más, debido a que una de las exigencias que tienen los manifestantes es que hagan presencia en el Bajo Cauca los delegados del Gobierno nacional para buscar acuerdos que, hasta ahora, no han sido tratados con ninguna autoridad.

A pesar de lo que los mineros llaman abandono, las movilizaciones se desarrollan en medio de las decisiones en escenarios judiciales, pues en las últimas horas un juzgado de Montelíbano, Córdoba, en un fallo de tutela decidió priorizar el derecho de los ciudadanos a la libre movilidad mediante una medida cautelar provisional que obliga a los manifestantes a liberar las zonas obstruidas.

José Payares, secretario de Gobierno de Caucasia, indicó que el paro minero se ha desarrollado con normalidad y que hasta ahora no se ha contemplado ninguna intervención con la Fuerza Pública debido a que los más de 8.000 mineros han respetado el corredor humanitario que se designó.



“Ni el gobernador Andrés Julián Rendón, ni el alcalde del municipio de Caucasia, ni la misma fuerza pública, Policía o Ejército, han ordenado ninguna intervención para el desbloqueo de las vías. La intervención de la fuerza pública solo es procedente cuando la protesta deja de ser pacífica”, resaltó.

Hay que recordar que los bloqueos en el departamento de Antioquia son en los sectores de La Rotonda y Campoalegre, mismos que la Defensoría del Pueblo abandonó mientras que los mineros esperan una respuesta del Gobierno nacional.

Hay que mencionar que desde el paro minero confirmaron que el corredor humanitario está vigente y que, además, se le está permitiendo el paso a vehículos durante 30 minutos al mediodía y otros 30 minutos en la noche.