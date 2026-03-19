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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Sigue paro minero en Bajo Cauca con cierres intermitentes: habrá reunión con el Gobierno nacional

Sigue paro minero en Bajo Cauca con cierres intermitentes: habrá reunión con el Gobierno nacional

Se está permitiendo el paso a vehículos durante 30 minutos al mediodía y otros 30 minutos en la noche.

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