Pese a tutela para reabrir paso, siguen bloqueos viales por paro minero en el Bajo Cauca

Por tercer día consecutivo, cerca de 8.000 mineros participan de las manifestaciones que dejan el cierre total en los sectores de La Rotonda y Campoalegre en el departamento de Antioquia y en Puerto Libertador y La Y en el departamento de Córdoba, producto de los supuestos incumplimientos por parte del Gobierno nacional.

Lo que se ha conocido sobre esta nueva jornada es que la Defensoría del Pueblo abandonó los puntos de concentración, mientras que los mineros esperan una respuesta del Gobierno nacional que, hasta ahora, no ha atendido a las peticiones de los manifestantes que van a seguir en Asamblea Permanente hasta que haya una solución.

El alcalde de Caucasia, Jhoan Montes, indicó que a pesar de las afectaciones en la movilidad, en la zona se ha desarrollado un paro minero con normalidad a pesar de la masiva presencia de personas de Antioquia y también del vecino departamento de Córdoba.

"Es cierto de que ha sido desatendido el Gobierno nacional, porque es lo que están pidiendo los mineros hoy que sean atendidos, porque del 25 de octubre del 2024 se instaló una mesa en la cual no se han cumplido con esos protocolos que es lo que solicitan los mineros. Y por supuesto se encuentra bloqueada la vía de Caucasia, la que comunica hacia la Costa en Puerto Libertador, Campo Alegre y hacia El Bagre", afirmó el mandatario.



Las movilizaciones también se desarrollan en medio de las decisiones en escenarios judiciales, pues en las últimas horas un juzgado de Montelíbano, Córdoba, en un fallo de tutela decidió priorizar el derecho de los ciudadanos a la libre movilidad mediante una medida cautelar provisional.

La decisión obliga a los manifestantes a liberar las zonas obstruidas, razón por la que hoy mismo se activarán los protocolos con la Policía Nacional para que se ejecute el cumplimiento de esta orden legal.

La situación ha representado dificultades para el sector del transporte. Samir Echeverri, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Pasajeros, aseguró que los desvíos por rutas alternas que los vehículos están tomando pueden tardar hasta cinco horas en el trayecto que cumplen entre Medellín y la Costa Caribe.

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"Diariamente está dejando de percibir cerca de 360 millones de pesos. Son 150 operaciones que tenemos en ambos sentidos, entre Medellín, es decir, Antioquia y la Costa Atlántica, esos departamentos del Caribe. Nosotros tenemos una afectación de 6.300 usuarios que tienen hoy y estamos disminuyendo en un 70% nuestra operación", explicó el directivo.

Hay que mencionar que desde el paro minero confirmaron que el corredor humanitario está vigente y que, además, se le está permitiendo el paso a vehículos durante 30 minutos al mediodía y otros 30 minutos en la noche.