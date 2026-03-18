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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Pese a tutela para reabrir paso, siguen bloqueos viales por paro minero en el Bajo Cauca

Pese a tutela para reabrir paso, siguen bloqueos viales por paro minero en el Bajo Cauca

Tras casi 70 horas de movilizaciones en la región sigue sin hacer presencia el Gobierno nacional en la zona.

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