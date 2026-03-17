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Piden presencia del Gobierno nacional en paro minero en Antioquia: transportadores reportan pérdidas

Según el alcalde de Caucasia, Jhoan Montes, persisten los cierres en dos puntos de esa localidad y dos más en el departamento de Córdoba.

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