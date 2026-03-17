Piden presencia del Gobierno nacional en paro minero en Antioquia: transportadores reportan pérdidas

Cerca de 1.000 mineros continúan participando de manera activa en las manifestaciones que hasta el momento dejan cierre total en los sectores de La Rotonda y Campoalegre en el departamento de Antioquia y en Puerto Libertador y La Y en el departamento de Córdoba, todo esto producto de los supuestos incumplimientos por parte del Gobierno nacional.

Aunque ya el paro minero ha causado afectaciones a la movilidad, sigue siendo una medida indefinida hasta que el Gobierno nacional no llegue al Bajo Cauca antioqueño para hablar sobre los pedidos para que paren los procedimientos contra lo que denominan son mineros informales. Según explicó el alcalde de Caucasia, Jhoan Oderis Montes, hasta este sitio llegarían un total de 8.000 protestantes entre los que son de Antioquia y los del vecino departamento de Córdoba.

"Tenemos establecido un puesto de mando unificado manejando el control de este sector. Es cierto de que ha sido desatendido el gobierno nacional, porque es lo que están pidiendo los mineros hoy que sean atendidos, porque del 25 de octubre del 2024 se instaló una mesa en la cual no se han cumplido con esos protocolos que es lo que solicitan los mineros. Por supuesto se encuentra bloqueada la vía de Caucasia, la que comunica hacia la costa en Puerto Libertador, Campo Alegre y hacia la sede de Caucasia, hacia el Bagre. Estos pasos han sido intermitentes y le hemos solicitado a la fuerza pública el acompañamiento para garantizar el flujo constante de esto", detalló el mandatario.

Por su parte, Samir Echeverri, director ejecutivo de la Asociación de Pasajeros de Pasajeros, aseguró que hay serias afectaciones para el gremio, teniendo en cuenta que por los bloqueos, los desvíos pueden tardar hasta cinco horas más de recorrido de Medellín hacia la costa.



"Son 150 operaciones que tenemos en ambos sentidos, entre Medellín, es decir, Antioquia y la costa atlántica, esos departamentos del Caribe. Nosotros tenemos una afectación de 6.300 usuarios que tienen hoy origen y destino desde Medellín y estamos disminuyendo en un 70% nuestra operación debido a los bloqueos que se están presentando en el municipio de Caucasia", señaló.

Por ahora, la Mesa Minera del Bajo Cauca, Valdivia y Sur de Córdoba le hizo un llamado a los manifestantes para mantener el carácter pacífico y organizado de las protestas, mientras reiteraron el llamado al Gobierno nacional para que haga presencia y se instale una mesa de diálogos efectiva.