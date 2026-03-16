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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Estos son los puntos de concentración de mineros en Bajo Cauca: Caucasia adoptó toque de queda

Estos son los puntos de concentración de mineros en Bajo Cauca: Caucasia adoptó toque de queda

Manifestantes solicitan presencia del alto Gobierno para que cesen operativos de la fuerza pública contra maquinaria y actividades que están en proceso de formalización.

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