Estos son los puntos de concentración de mineros en Bajo Cauca: Caucasia adoptó toque de queda

Con marchas y cierres de la troncal que conecta a Medellín con la Costa Caribe inicia este lunes el paro minero del Bajo Cauca y sur de Córdoba. Manifestantes solicitan presencia del alto Gobierno para que cesen operativos de la fuerza pública contra maquinaria y actividades que están en proceso de formalización.

El malestar incubado desde hace varios meses en cientos de mineros informales del Bajo Cauca y el sur de Córdoba llegó a límite tras el inicio este lunes con un cese de actividades indefinido.

Afectados aseguran que se movilizan por incumplimientos del Gobierno nacional a compromisos pactados y los constantes operativos contra maquinaria amarilla que inclusive está en proceso de formalización. Los convocantes reafirmaron su postura tras conocerse en las últimas horas la destrucción de cuatro retroexcavadoras en el corregimiento Palizada del municipio de Zaragoza.

Los epicentros de las protestas, a las cuales se sumarán mineros del municipio de Valdivia, serán el coliseo municipal de Caucasia y el sector conocido como ‘La Y de Cerro Matoso’, en el municipio de Puerto Libertador.



Esteban Pavas, asesor jurídico de la Mesa Minera del Bajo Cauca, Valdivia y sur de Córdoba, indicó que, tras la concentración de diferentes delegaciones, se realizarán marchas y posteriormente cierres viales.

“En cada uno de los municipios, en horas de la mañana, en la jornada de la mañana tendremos marchas pacíficas, los recorridos y en horas de la tarde se van a iniciar cierres de vía”, aseguró.

Según detalló Pavas, el objetivo será el cierre de la troncal que comunica a Medellín con la Costa Caribe, la única vía principal que comunica a ambas localidades y a la región en general por lo que se prevén dificultades para el transporte de carga y pasajeros.

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“En el sector del Coliseo hay una rotonda y ahí se cruzan las dos vías. Esa vía se va a cerrar en Caucasia y en Puerto Libertador también la principal que solo es una”, aseveró.

Autoridades del gobierno en la zona ya también adoptaron medidas para prevenir posibles alteraciones al orden público. La Alcaldía de Caucasia emitió una serie de medidas que buscan también la protección de quienes participarán del paro con la instalación de un Puesto de Mando Unificado con diferentes organismos.

De igual manera habrá toque de queda todos los días entre la medianoche y las 6:00 de la mañana, prohibición para el parrillero hombre entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana, así como ley seca permanente en toda la localidad mientras se desarrollen estas protestas.

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Se espera que hasta la zona lleguen altos funcionarios del Gobierno nacional para iniciar una mesa de concertación que permita cuanto antes el desescalamiento de las vías de hecho planteadas por la comunidad inconforme de la zona.