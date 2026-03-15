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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Incautaron mercancía de contrabando avaluada en más de $15.000 millones en bodegas de Medellín

Incautaron mercancía de contrabando avaluada en más de $15.000 millones en bodegas de Medellín

Fueron aprehendidas más de 400.000 unidades de prendas y otros elementos que llegaron a la ciudad desde Buenaventura en camiones.

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