Incautaron mercancía de contrabando avaluada en más de $15.000 millones en bodegas de Medellín

Un operativo contra el contrabando adelantado en Medellín permitió la incautación de mercancía ilegal avaluada en más de $15.571 millones, en acciones adelantadas por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y la Fiscalía General de la Nación.

Los procedimientos se desarrollaron en dos bodegas ubicadas en el barrio Colombia, donde las autoridades hallaron un amplio volumen de productos que no contaban con la documentación necesaria para acreditar su ingreso legal al país.

Durante los operativos se aprehendieron 137.340 unidades de confecciones, 6.072 elementos de aseo, 2.856 artículos de oficina, 12.230 unidades de juguetería, 395 medicamentos y 246.718 unidades de otros productos.

Según informó la Dian, la mercancía fue detectada tras labores de investigación y perfilación a contenedores provenientes de Buenaventura, lo que llevó a solicitar una orden de allanamiento ante la Fiscalía para realizar las diligencias en las bodegas intervenidas. .



"Están representados en confecciones, juguetería, medicamentos, elementos de aseo y de oficina, que no contaban con la documentación legal que establece el régimen aduanero. En el presente año seguimos reforzando nuestros controles y desplegando acciones contundentes para combatir el contrabando, proteger la salud de las personas, la empresa formal, la economía nacional", dijo Luis Adelmo Plaza Guamanga, director de gestión de Fiscalización de la Dian.

También se pudo establecer que a la capital antioqueña, la mercancía habría ingresado en camiones, que fueron descargados en las mencionadas bodegas.

Las autoridades indicaron que estos productos no contaban con los documentos exigidos por la legislación aduanera, por lo que se procedió a su aprehensión.