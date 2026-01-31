En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Amnistía en Venezuela
Corte Constitucional
Emergencia económica
Vuelos a Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Exdirector de la Dian contradice a Petro y revela chat sobre exportación de carbón a Israel

Exdirector de la Dian contradice a Petro y revela chat sobre exportación de carbón a Israel

El exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, aseguró que el propio presidente avaló que la prohibición no aplicara a contratos vigentes, mientras Petro le pidió “decir la verdad” y lo acusó de difundir falsedades sobre su gestión.

Publicidad

Publicidad

Publicidad