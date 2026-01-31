En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Amnistía en Venezuela
Corte Constitucional
Emergencia económica
Vuelos a Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / “Hemos gestionado más de 6.000 tutelas a favor de la salud de los huilenses”: personeros del Huila

“Hemos gestionado más de 6.000 tutelas a favor de la salud de los huilenses”: personeros del Huila

Los personeros del departamento lanzaron un S.O.S ante la grave crisis que enfrenta la salud, principalmente en la entrega de medicamentos y la atención en las EPS.

Los personeros del departamento lanzaron un S.O.S ante la grave crisis que enfrenta la salud principalmente en la entrega de medicamentos y la atención en las EPS.
Los personeros del departamento lanzaron un S.O.S ante la grave crisis que enfrenta la salud principalmente en la entrega de medicamentos y la atención en las EPS.
Foto: suministrada
Por: Julio Díaz Sánchez
|
Actualizado: 31 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad