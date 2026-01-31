Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, sábado 31 de enero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Chontico Día continúa siendo uno de los juegos de chance más populares en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde cuenta con una larga tradición entre los apostadores. Su sencillez y variedad de modalidades lo convierten en una opción frecuente para quienes participan a diario en este tipo de sorteos.
El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 31 de enero del 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
|Chontico Día
|30 enero 2026
|0740 - 5
|Chontico Día
|29 enero 2026
|8861 - 7
|Chontico Día
|27 enero 2026
|8016 - 0
Este chance ofrece varias formas de apostar, adaptándose a distintos estilos de juego y niveles de riesgo:
Esta variedad hace que el juego resulte atractivo tanto para jugadores ocasionales como para apostadores frecuentes.
Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que convierte al Chontico Día en una alternativa económica y accesible para todo tipo de público.
Para cobrar un premio, el ganador debe acercarse a un punto autorizado y presentar:
Según el valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden exigirse requisitos adicionales:
Así, los ganadores pueden reclamar sus premios de manera segura y conforme a la normativa en uno de los chances más tradicionales y reconocidos de Colombia.