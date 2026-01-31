En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Amnistía en Venezuela
Corte Constitucional
Emergencia económica
Vuelos a Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Alcaldesa de La Belleza, Santander, bajo la lupa de la Procuraduría: los detalles

Alcaldesa de La Belleza, Santander, bajo la lupa de la Procuraduría: los detalles

El Ministerio Público indaga si la mandataria ejerció sus funciones estando incursa en causal de incompatibilidad, tras fallo del Consejo de Estado.

Publicidad

Publicidad

Publicidad