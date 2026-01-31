Alcaldesa de La Belleza, Santander, bajo la lupa de la Procuraduría: los detalles

La Procuraduría General de la Nación abrió un proceso disciplinario contra la alcaldesa Yineth Narioth Téllez Pérez, luego de que se conociera la presunta vulneración del régimen de incompatibilidades al ejercer su cargo.

La Procuraduría Provincial de Chiquinquirá indicó que la investigación tiene como objetivo esclarecer si la mandataria continuó en funciones pese a que la sección primera del Consejo de Estado, en segunda instancia, habría decretado la pérdida de investidura de la funcionaria.

Según el Ministerio Público, se busca establecer si la alcaldesa incurrió en alguna falta disciplinaria al continuar ejerciendo su cargo después de la sentencia, y por ello se solicitaron las pruebas necesarias para determinar los hechos y responsabilidades.

La investigación también contempla la revisión de documentos oficiales, comunicaciones y cualquier acto administrativo firmado por la alcaldesa durante el periodo cuestionado. Este proceso disciplinario se suma a un contexto en el que las autoridades buscan garantizar la transparencia y el cumplimiento de la ley en los cargos públicos de Santander.



La Procuraduría advirtió que el caso se seguirá con estricto apego a la ley, asegurando los derechos de la funcionaria, pero dejando claro que se evaluará si existió vulneración de normas que regulan la compatibilidad de cargos y responsabilidades públicas.

La comunidad local permanece atenta a los avances del proceso, que podría tener implicaciones legales y administrativas importantes para la gestión en la administración local.