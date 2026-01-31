Procuraduría investiga a alcaldesa de La Belleza, Santander: estas son las razones

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra la alcaldesa de La Belleza, Santander, Yineth Narioth Téllez Pérez, por una presunta vulneración al régimen de incompatibilidades mientras ejercía como mandataria municipal.

De acuerdo con el Ministerio Público, la investigación es adelantada por la Procuraduría Provincial de Chiquinquirá y tiene como objetivo esclarecer si la alcaldesa se encontraba incursa en una causal de incompatibilidad al momento de ejercer sus funciones, derivada de una sentencia de segunda instancia proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.

Según la información preliminar, en dicha decisión judicial, al parecer, se habría decretado la pérdida de investidura de la funcionaria, situación que podría tener implicaciones disciplinarias en el ejercicio del cargo público.

Con el fin de esclarecer los hechos materia de investigación, la Procuraduría solicitó la práctica y el recaudo de las pruebas pertinentes, con el objetivo de determinar si existió o no una conducta disciplinable y establecer las eventuales responsabilidades a que haya lugar.