Millonarios derrota a Nacional en Bogotá: 18 de marzo de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 18 de marzo de 2026:
- Millonarios goleó 3-0 a Atlético Nacional en El Campín por la fecha 12 de la Liga BetPlay.
- Jhon Jáder Durán marcó de penal y le dio la victoria a su equipo ante el Dynamo Majachkalá.
- Estos serían los jugadores de Atlético Nacional que quedarían libres a mitad de año, entre ellos David Ospina.
- Escándalo en el fútbol africano: le quitan el título a Senegal y se lo otorgan a Marruecos; Antonio Aguiar se refirió al caso.
- Independiente Santa Fe recibe al Deportivo Cali hoy a las 8:30 p. m. por la fecha 12 de la Liga BetPlay.
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