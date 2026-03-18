Millonarios derrota a Nacional en Bogotá: 18 de marzo de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 18 de marzo de 2026:



Millonarios goleó 3-0 a Atlético Nacional en El Campín por la fecha 12 de la Liga BetPlay.

en El Campín por la fecha 12 de la Liga BetPlay. Jhon Jáder Durán marcó de penal y le dio la victoria a su equipo ante el Dynamo Majachkalá.

y le dio la victoria a su equipo ante el Dynamo Majachkalá. Estos serían los jugadores de Atlético Nacional que quedarían libres a mitad de año, entre ellos David Ospina.

que quedarían libres a mitad de año, entre ellos David Ospina. Escándalo en el fútbol africano: le quitan el título a Senegal y se lo otorgan a Marruecos; Antonio Aguiar se refirió al caso.

le quitan el título a Senegal y se lo otorgan a Marruecos; Antonio Aguiar se refirió al caso. Independiente Santa Fe recibe al Deportivo Cali hoy a las 8:30 p. m. por la fecha 12 de la Liga BetPlay.

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