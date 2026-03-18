Nequi y AWS ponen a estudiar a los colombianos: ¿quiénes y cómo aplicar a los cursos gratuitos?

En medio del auge del universo digital en Colombia, la formación tecnológica se ha convertido en una necesidad más que en una opción. Ante ello, una nueva alianza busca abrirle la puerta a miles de colombianos para que se formen sin costo en habilidades digitales. Nequi y Amazon Web Services (AWS) anunciaron una colaboración que pondrá a disposición hasta 300.000 cupos en cursos de inteligencia artificial y computación en la nube.

La iniciativa llega en un momento clave. Según el Future of Jobs Report 2025, el 86 % de los empleadores espera que estas tecnologías transformen sus operaciones antes de 2030, lo que confirma que aprender sobre IA y datos ya no es un lujo, sino una necesidad para quienes quieren mantenerse competitivos.



Nequi y AWS ofrecen formación gratuita en IA y computación en la nube

El programa hace parte de “AWS Entrena Colombia”, una estrategia más amplia que busca capacitar a 500.000 personas en el país hacia 2028. Dentro de ese objetivo, Nequi aportará 300.000 cupos a través de su ruta digital “Escuela Nequi Negocios”.

Los cursos serán completamente virtuales, gratuitos y en español. Además, incluirán contenidos bajo demanda y sesiones en vivo con expertos, lo que permite que cada persona avance a su propio ritmo sin necesidad de horarios estrictos.

Entre las características del programa se destacan:



Acceso 100 % digital y sin costo

Contenidos en inteligencia artificial y computación en la nube

Charlas mensuales con expertos

Asistente virtual con IA para resolver dudas

Certificaciones digitales de AWS para hojas de vida

Este enfoque busca facilitar el acceso al conocimiento, especialmente para emprendedores y pequeños negocios que muchas veces no cuentan con recursos para este tipo de formación.



Así puede pedir crédito con Nequi Foto: Cortesía Nequi - Freepik

Cómo aplicar a los cursos gratuitos de Nequi y AWS

El proceso de inscripción fue diseñado para ser sencillo. Solo se requiere ser usuario de Nequi y completar un formulario básico con datos personales como nombre, correo y número de celular.

La plataforma ya está habilitada y permite registrarse en pocos minutos, lo que ha impulsado el interés de miles de personas que buscan fortalecer sus habilidades digitales sin costo.

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Desde la compañía, María del Pilar Correa, líder de estrategia de negocio de Nequi, explicó que el objetivo es acercar herramientas reales para que las personas puedan crecer: la idea es que los usuarios entiendan la tecnología y la usen a su favor en sus emprendimientos.



Formación digital para emprendedores y crecimiento del país

Más allá de los cursos, esta alianza también responde a una apuesta por fortalecer el ecosistema emprendedor. Actualmente, más de 50.000 personas ya usan Nequi Negocios para recibir pagos mediante QR, tarjetas o links, lo que evidencia un crecimiento en la digitalización.

Por su parte, desde AWS insisten en que el reto es eliminar barreras. La meta es que más colombianos pierdan el miedo a la tecnología y puedan aplicarla en sus proyectos, mejorar su productividad y tomar decisiones con más información.

En ese sentido, la iniciativa no solo apunta a formar talento, sino a impulsar el desarrollo económico. La apuesta es clara: cuando el conocimiento se vuelve accesible, también lo hacen las oportunidades.