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Blu Radio  / Sociedad  / Educación  / Nequi y AWS ponen a estudiar a los colombianos: ¿quiénes y cómo aplicar a los cursos gratuitos?

Nequi y AWS ponen a estudiar a los colombianos: ¿quiénes y cómo aplicar a los cursos gratuitos?

Nequi y AWS lanzan 300.000 cupos gratis en IA y nube. Una oportunidad clave para aprender, crecer y potenciar negocios sin pagar un peso.

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