Revelan la extraña condición que padecía Catherine O'Hara, mamá de Kevin en 'Mi Pobre Angelito'

El mundo del entretenimiento recibió este viernes una noticia que enluta a millones de fanáticos: falleció Catherine O’Hara, una de las actrices más queridas de la comedia internacional, recordada por interpretar a la mamá de Kevin McCallister en las películas de ‘Mi Pobre Angelito’ y por su papel icónico como Moira Rose en la serie ‘Schitt’s Creek’.

De acuerdo con medios estadounidenses, la artista canadiense presentó una emergencia médica en su residencia ubicada en Brentwood, Los Ángeles, durante la madrugada.

Servicios de emergencia llegaron al lugar alrededor de las 5:00 a. m., luego de recibir una llamada al 911 en la que se alertaba sobre serias dificultades respiratorias. O’Hara fue trasladada en estado grave a un hospital cercano, donde horas más tarde se confirmó su fallecimiento.



¿Cuál es la extraña condición que padecía la actriz?

Aunque sus representantes no entregaron detalles específicos sobre la causa de su muerte, su agencia, Creative Artists Agency, informó que la actriz murió tras una “breve enfermedad”. Sin embargo, días después del trágico suceso, medios como Page Six revelaron que Catherine O’Hara padecía una condición médica poco común llamada situs inversus, un trastorno congénito en el que los órganos internos están ubicados en el lado opuesto al habitual.

Medios internacionales confirmaron la noticia. Foto: Captura 'Mi pobre angelito'

En este caso, por ejemplo, su corazón estaba del lado derecho del pecho y su hígado se encontraba en el izquierdo. Aunque esta afección suele ser inofensiva y muchas personas viven toda su vida sin saber que la padecen, sí puede dificultar el diagnóstico de ciertas enfermedades, ya que los síntomas se manifiestan en zonas corporales distintas a las esperadas.



Más allá de su estado de salud, Catherine O’Hara deja un legado invaluable en la industria del entretenimiento. Nació en Toronto, Canadá, y creció en una familia numerosa como la sexta de siete hermanos. Desde joven mostró una fuerte inclinación por la actuación y la comedia, lo que la llevó a integrarse al reconocido programa SCTV Network 90, donde se destacó tanto como actriz como guionista, logrando incluso su primer premio Emmy en 1982.

No obstante, su fama mundial llegó con ‘Mi Pobre Angelito’, cinta que se convirtió en un clásico de la temporada navideña y que marcó a generaciones enteras. Décadas después, su interpretación de la excéntrica Moira Rose en ‘Schitt’s Creek’ la devolvió al centro de la escena, ganando múltiples premios y el cariño de una nueva audiencia.

La partida de Catherine O’Hara deja un vacío profundo en la comedia contemporánea, pero su talento, carisma y personajes inolvidables seguirán vivos en la memoria de quienes crecieron viéndola en la pantalla.