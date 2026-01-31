En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Amnistía en Venezuela
Corte Constitucional
Emergencia económica
Vuelos a Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Fiscalía judicializa a cantante de cumbias por intento de feminicidio en Bucaramanga

Fiscalía judicializa a cantante de cumbias por intento de feminicidio en Bucaramanga

Saúl Naranjo, reconocido cantante de cumbias, fue judicializado en Bucaramanga tras ser señalado de agredir a su pareja sentimental con un arma cortopunzante, en un caso que la Fiscalía califica como intento de feminicidio.

Publicidad

Publicidad

Publicidad