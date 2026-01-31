Fiscalía judicializa a cantante de cumbias por intento de feminicidio en Bucaramanga

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Saúl Duarte Naranjo, cantante de cumbias de 46 años, tras ser señalado de agredir brutalmente a su pareja sentimental, Natalia Alexandra Pérez Navarro, de 39 años, en hechos ocurridos en Bucaramanga.

Según versiones preliminares, Naranjo golpeó a la mujer en el rostro y la hirió con un arma cortopunzante, provocándole una herida profunda que, según los médicos, pudo haberle costado la vida, este episodio es calificado como intento de feminicidio y violencia intrafamiliar.

Imagen de las autoridades. Capturan a cantante de cumbias por intento de feminicidio en Bucaramanga

La investigación de la Fiscalía evidenció que la víctima habría sido sometida a un ciclo constante de violencia física, psicológica y económica a lo largo de los cuatro años de convivencia.

Se documentaron al menos dos ataques previos uno en agosto de 2025 en el barrio La Cumbre de Floridablanca, cuando Naranjo revisó el celular de su pareja y la agredió por celos, causándole una herida en el pecho; y otro en enero de 2026 en el barrio Campo Hermoso de Bucaramanga.



Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que el cantante ya contaba con denuncias previas por maltrato a mujeres, las cuales fortalecen el expediente en su contra.

Tras los hechos, la Policía Nacional capturó al procesado y la Fiscalía le imputó el delito de feminicidio en grado de tentativa, cargo que fue rechazado por Naranjo.

Por solicitud del ente acusador, quedó asegurado en un centro carcelario mientras continúan las investigaciones.

Las autoridades recordaron que la violencia intrafamiliar es un delito grave y exhortaron a denunciar cualquier caso para proteger a las víctimas y prevenir tragedias.