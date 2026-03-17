En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Liquidación de EPS
Zulma Guzmán
Guerra en Irán
Indígenas de Medellín

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Hombre lleva cuatro días desaparecido en Bogotá: fue visto en el barrio La Perseverancia

Hombre lleva cuatro días desaparecido en Bogotá: fue visto en el barrio La Perseverancia

Javier Mauricio López salió de la casa de unos vecinos en la noche del 13 de marzo y desde entonces su familia no tiene razón de él.

Publicidad

Publicidad

Publicidad