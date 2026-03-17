Hombre lleva cuatro días desaparecido en Bogotá: fue visto en el barrio La Perseverancia

La desaparición de Javier Mauricio López Guevara, de 31 años, tiene en alerta a su familia y a las autoridades en Bogotá. El hombre fue visto por última vez el viernes 13 de marzo, hacia las 7:30 de la noche, en el barrio La Perseverancia, en el centro de la ciudad, y desde entonces no se tiene rastro de su paradero.

Según le relató uno de sus familiares a Blu Radio, el hombre salió de su casa luego de acompañar a unos primos hasta su vivienda. Al regresar, le dijo a su madre, Sandra Guevara, que iría a visitar a un vecino que vive en el mismo barrio.

Antes de salir, dejó en casa su teléfono principal cargando y se llevó únicamente otro celular que usaba para asuntos de trabajo. También llevaba consigo su billetera, pero su familia fue enfática en que no tenía objetos de valor. De acuerdo con el testimonio del compañero sentimental de la madre de Javier, ese fue el último momento en que la familia tuvo contacto con él.

“Él dijo que iba donde un vecino al frente. Pero desde ahí no se volvió a saber nada”, explicó.



Desaparecido Javier Mauricio López Guevara // Foto: Fiscalía

Esa misma noche la madre intentó comunicarse con él al notar que no regresaba a casa, pero el celular ya estaba apagado. Y aunque inicialmente no se alarmó demasiado, al día siguiente, al confirmar que no había vuelto, inició su búsqueda.

Desde entonces, su madre ha recorrido hospitales, Medicina Legal y distintas entidades judiciales para tratar de obtener información, mientras el CTI de la Fiscalía adelanta también la investigación y búsqueda de Javier.

Publicidad

“Estamos en toda la búsqueda, haciendo las diligencias. Ya el caso está en Fiscalía y nos dieron autorización para difundirlo en medios”, señaló el familiar.

Según explicaron, Javier solía frecuentar la casa de un vecino del sector, un joven de 16 años con quien compartía jugando videojuegos y a quien además le enseñaba inglés. Los padres del menor aseguran que fueron las últimas personas en verlo esa noche.

De acuerdo con su relato, el hombre estuvo allí alrededor de las 7:30 de la noche, pero luego dijo que se dirigía hacia otro lugar. Desde ese momento se perdió todo rastro.

Publicidad

Mientras tanto, la familia de Javier continúa pidiendo ayuda a la ciudadanía para tener cualquier información que permita ubicarlo.