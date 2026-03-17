Cepeda respalda a Petro en liquidación de EPS: "Aquí ha habido un auténtico saqueo de los recursos"

El senador Iván Cepeda se refirió a la orden que dio el presidente Gustavo Petro para que se liquiden las EPS que, según él, están quebradas.

Cepeda apoyó la decisión del presidente Petro. “Yo respaldo eso porque en Colombia el peor robo que ha habido en la historia reciente del país es el saqueo que hicieron determinadas empresas del sistema de salud. Y eso, de una manera sistemática, se sigue desconociendo y negando. Aquí ha habido un auténtico saqueo de los recursos de los colombianos para la salud. Y, encima de eso, existe la pretensión bastante desvergonzada de que se le siga entregando dinero a empresas que han demostrado su total ineficiencia para atender a los colombianos”, dijo Cepeda.

El senador también hizo un llamado para abrir un espacio de diálogo para buscar una solución al problema que enfrenta el sistema de salud.

“Así que mi invitación es a que nos sentemos a hacer un debate serio, un diálogo a fondo sobre cómo atender el gravísimo problema y la crisis que hay hoy en el sistema de salud”, agregó Cepeda.



Según ACEMI, el gremio de las EPS, las directrices del presidente Petro frente al sistema de salud no son claras y podrían poner en riesgo la estabilidad del sistema y la prestación de los servicios.

El presidente Petro, por su parte, dijo que “de 117 EPS quedaron 28 que recibí y todas estaban quebradas, no tenían reservas técnicas, norma fundamental para aseguradoras financieras. Quedarán las que limpien sus estados financieros. Las públicas las deben sanear sus propietarios públicos: la Nación, Medellín y Bogotá. Las privadas, sus dueños privados; las demás se liquidan, como hizo Uribe, Pastrana, Duque, etc.”

