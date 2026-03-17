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Cepeda respalda a Petro en liquidación de EPS: "Aquí ha habido un auténtico saqueo de los recursos"

El senador Iván Cepeda dijo que uno de los robos más grandes en la historia reciente de Colombia ha sido el del sistema de salud.

El senador colombiano Iván Cepeda habla durante una entrevista con AFP.
El senador colombiano Iván Cepeda, es una ficha clave en las negociaciones de paz con las guerrillas en Colombia.
Foto: AFP
Por: Mateo Piñeros
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Actualizado: 17 de mar, 2026

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