Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, viernes 30 de enero de 2026

El chance Chontico Día se mantiene como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde cuenta con una amplia tradición entre los apostadores.
El número ganador del chance Chontico Día de este viernes 30 de enero del 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
|Chontico Día
|29 enero 2026
|8861 - 7
|Chontico Día
|27 enero 2026
|8016 - 0
Este chance ofrece distintas formas de apostar, adaptándose a varios estilos de juego y niveles de riesgo:
Esta variedad hace que el juego resulte atractivo tanto para jugadores ocasionales como para apostadores frecuentes.
Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que convierte al Chontico Día en una alternativa económica y accesible para todo tipo de público.
Para cobrar un premio, el ganador debe acercarse a un punto autorizado y presentar:
De acuerdo con el valor del premio en UVT, se aplican estos requisitos adicionales:
De esta manera, los ganadores pueden reclamar sus premios de forma segura y conforme a la normativa, cerrando su participación en uno de los chances más tradicionales y reconocidos de Colombia.