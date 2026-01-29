Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, jueves 29 de enero de 2026

El chance Chontico Día se ha posicionado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde cuenta con una sólida tradición entre los apostadores.



Resultado del Chontico Día hoy, jueves 29 de enero de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este jueves 29 de enero del 2026 es el 8861-7. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

Resultado del Chontico Día hoy, jueves 29 de enero de 2026

Número ganador: 8861

Dos últimas cifras: 61

Tres últimas cifras: 861

La quinta: 7

Modalidades de juego del Chontico Día

Este chance ofrece varias formas de apostar, lo que permite adaptarse a distintos estilos y niveles de riesgo:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. 3 cifras combinado: acertar las tres cifras sin importar el orden.

acertar las tres cifras sin importar el orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

acertar las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad hace que el juego sea atractivo tanto para jugadores ocasionales como para apostadores frecuentes.



¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?

Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que convierte al Chontico Día en una alternativa económica y accesible para todo tipo de público.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

Para cobrar un premio, el ganador debe dirigirse a un punto autorizado y presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad con fotocopia legible.

Según el valor del premio en UVT, se aplican estos requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

documentos básicos y formulario SIPLAFT. Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (expedida en los últimos 30 días).

Así, los ganadores pueden reclamar sus premios de manera segura y conforme a la normativa, cerrando su experiencia en uno de los chances más tradicionales y reconocidos de Colombia.