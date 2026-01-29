Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, jueves 29 de enero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El chance Chontico Día se ha posicionado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde cuenta con una sólida tradición entre los apostadores.
El número ganador del chance Chontico Día de este jueves 29 de enero del 2026 es el 8861-7. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
Este chance ofrece varias formas de apostar, lo que permite adaptarse a distintos estilos y niveles de riesgo:
Esta variedad hace que el juego sea atractivo tanto para jugadores ocasionales como para apostadores frecuentes.
Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que convierte al Chontico Día en una alternativa económica y accesible para todo tipo de público.
Para cobrar un premio, el ganador debe dirigirse a un punto autorizado y presentar:
Según el valor del premio en UVT, se aplican estos requisitos adicionales:
Así, los ganadores pueden reclamar sus premios de manera segura y conforme a la normativa, cerrando su experiencia en uno de los chances más tradicionales y reconocidos de Colombia.