Accidente aéreo Catatumbo
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela

Antioquia  / Ya está todo listo en Medellín para recibir a Messi y el Inter Miami

Ya está todo listo en Medellín para recibir a Messi y el Inter Miami

El campeón del mundo llegará a la capital antioqueña en las próximas horas para disputar el denominado Partido de la Historia ante Atlético Nacional

