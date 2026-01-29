Ya está todo listo en Medellín para recibir a Messi y el Inter Miami

Uno de los eventos deportivos que más expectativa ha generado en Colombia es el que se jugará este fin de semana en el Estadio Atanasio Girardot entre Atlético Nacional y el equipo que comanda, futbolísticamente hablando, el argentino Lionel Andrés Messi Cuccittini. El partido se jugará este sábado 31 de enero.

Este compromiso representa el regreso del Campeón del mundo en Qatar 2022 a territorio colombiano después de varios años, y de acuerdo con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el astro argentino llegará hoy a suelo paisa, sin embargo, la expectativa también está puesta en destacadas figuras del fútbol internacional como Luis Suárez, Rodrigo de Paul, Javier Mascherano y, posiblemente, David Beckham, uno de los propietarios del equipo.

A tierra paisa, han llegado miles de fanáticos del Rosarino y del fútbol, desde diferentes partes del país para ver al argentino y sus compañeros en acción, teniendo en cuenta que puede ser una de las últimas visitas de Messi al país como jugador activo,

Ricardo Leyva uno de los organizadores del evento dió más detalles “ Nosotros aquí vamos a hacer de ese show un espectáculo más allá del fútbol, esta semana tendremos noticias del show de medio tiempo, el fanfest que es desde el día anterior. Cerramos y confirmamos algo que no se ha hecho en ninguna de las giras del inter de Miami, vamos a tener un una invitación a niños del programa de fútbol de la Alcaldía de Medellín”.



El sitio escogido por el Inter Miami para su estadía en Medellín fue el Wake BioHotel, el cual se encuentra ubicado al lado del Centro Comercial El Tesoro, y es considerado uno de los más lujosos de la ciudad. Inter Miami reservó 120 habitaciones para su estadía, ocupando casi el 90% del hotel.

Y si usted es fanatico del jugador del Inter Miami, o simplemente quiere ir a disfrutar del espectáculo futbolístico, aún está a tiempo para comprar su entrada. De acuerdo con el sitio web oficial de Atlético Nacional aún hay sillas disponibles en las diferentes localidades del estadio.

El aforo a hoy se encuentra en un 60 % de ocupación y los precios de la boletería para el Partido de la Historia van desde 250 mil pesos en las tribunas Norte Y Sur, desde 840 mil pesos para Oriental y la entrada más costosa es la de Occidental que tiene un precio de casi un millón 300 mil pesos.