Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Lluvias en Medellín por 44 minutos fueron iguales a niveles de todo un mes, señala alcalde

Lluvias en Medellín por 44 minutos fueron iguales a niveles de todo un mes, señala alcalde

Un total de 250 llamadas al 123 dejaron las emergencias, que causaron caos en la ciudad: vías inundadas, árboles caídos, lodo en comercios y un muro caído fue parte del balance de las autoridades.

