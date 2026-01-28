Lluvias en Medellín por 44 minutos fueron iguales a niveles de todo un mes, señala alcalde

Fueron solo 44 minutos de intensas lluvias los que causaron graves estragos en las últimas horas en Medellín, generando inundaciones, movilidad reducida y afectaciones a vehículos y comercios en varios puntos de la ciudad, con un total de 250 llamadas a la línea de emergencia 123.

El lodo invadió vías como Las Palmas, donde el tráfico también se vio seriamente reducido; la avenida Las Vegas, la avenida Regional, la glorieta de Monterrey y afectó el ingreso a la estación del Metro, locales aledaños, el centro comercial Monterrey y el Éxito ubicado en ese sector de El Poblado.

De hecho, en este importante almacén de cadena tuvieron que evacuar a los clientes ante la entrada del agua por los corredores, luego del desbordamiento de la quebrada La Presidenta. En el sector de Industriales, en inmediaciones de la estación del Metro, varios vehículos quedaron atrapados por el alto nivel del agua represada, incluso un camión con tres personas adentro y una moto con dos ocupantes.

Otro de los hechos más críticos se presentó en la Transversal Superior, en la calle 7 Sur con carrera 23, donde un árbol colapsó y cayó sobre un vehículo que se encontraba en la vía; además, se dio el colapso de un muro en la carrera 31 que ocasionó daños en carros que estaban estacionados.



El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dio un balance de lo sucedido e indicó que los barrios afectados fueron Patio Bonito, la Superior con Los González, el sector del Tesoro y Los Balsos (parte alta), durante las precipitaciones que se registraron exactamente entre las 2:46 de la tarde y las 3:30 p. m.

"En tan solo 44 minutos cayeron 87 milímetros, que es más de lo que cae en un mes. Es por eso que se presentaron las inundaciones y, especialmente, el mayor caudal sobre las quebradas. Algo fundamental: no hay reportes ni de personas heridas, ni de personas desaparecidas, ni de pérdidas de vidas humanas", indicó el mandatario.

Vías y comercios de centros comerciales como El Tesoro y Monterrey en Medellín también se vieron afectados por las inundaciones.

Además de este balance, el capitán Yeison Blandón, integrante del Cuerpo de Bomberos de Medellín, aseguró que en el sector de Patio Bonito fueron al menos 14 los vehículos atrapados y otros 22 en las instalaciones de la empresa EMI.

Precisamente por este punto afectado, en inmediaciones de la glorieta de Monterrey con la 10, reportes ciudadanos dan cuenta de la magnitud de cómo la fuerza del agua levantó el asfalto, generando daños en la vía que deberán ser reparados.

Por su parte, EPM informó que también registró un imprevisto en el servicio de energía debido a la caída de un árbol de gran tamaño, que dejó sin suministro eléctrico a sectores de la comuna 14, tales como Altos del Poblado, Las Lomas, Las Palmas, Los Balsos y Los Naranjos. Frente a esto se refirió Esteban Franco Montoya, subgerente de Operación y Sistemas de Transmisión y Distribución de Energía de EPM:

"Las fallas fueron causadas principalmente por la caída de árboles sobre nuestros postes y nuestras redes de energía, lo que ocasionó la interrupción del servicio. Actualmente seguimos trabajando en cada uno de estos puntos con el propósito de restablecer el suministro en el menor tiempo posible. Trabajaremos toda la noche para garantizar la prestación a la que todos estamos acostumbrados", aseguró.

Vale la pena aclarar que tanto el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, como autoridad ambiental, así como la Alcaldía y los organismos de rescate, aseguraron que las graves inundaciones fueron ocasionadas por las quebradas La Presidenta y La Poblada, y no por el río Medellín, como se indicó en algunas versiones preliminares.

