Atlético Nacional debuta con goleada 4-0 ante Boyacá Chicó en el inicio de la Liga Betplay

Nacional fue dominante en la posesión de la pelota y el campo y, con presión alta, superó en el primer tiempo al Boyacá Chicó, lo que le terminó dando la victoria.

nacional.jpg
Atlético Nacional.
Foto: @nacionaloficial en X.
Por: EFE
|
Actualizado: 17 de ene, 2026

