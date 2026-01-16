En vivo
Promesa del América de Cali pide donantes para luchar contra dura enfermedad

Promesa del América de Cali pide donantes para luchar contra dura enfermedad

Fue diagnosticado a inicios de diciembre y la enfermedad va en una evolución inicial por lo que donaciones de sangre serán vitales en este tratamiento.

