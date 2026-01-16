Promesa del América de Cali pide donantes para luchar contra dura enfermedad

Un caso en la capital del Valle del Cauca ha causado preocupación en la hinchada del América de Cali, pues, a través de redes sociales, se viralizó el caso del canterano Yojan Carillo que, en diciembre de 2025, fue diagnosticado con una dura enfermedad: leucemia linfoblástica aguda que lo tiene en este momento hospitalizado y han pedido donantes para combatir este caso.

“Con respecto a la situación clínica de nuestro jugador Yojan Carrillo y quien pertenece a las categorías de formación de nuestra institución, él fue diagnosticado con una leucemia linfoblástica aguda la primera semana del mes de diciembre. Desde el momento del diagnóstico se encuentra recibiendo atención médica, hospitalizado en la Fundación Valle del Lili en atención por los servicios de hematología y oncología. Con respecto a su manejo ya terminó toda su primera fase de quimioterapia con una adecuada respuesta clínica”, explicó la médica Carolina Roa, de las categorías de formación y América femenino, en diálogo con Gol Caracol sobre esta situación.

Foto: Instagram @yojan_2209

¿Por qué es necesario la donación para Yojan Carrillo?

De acuerdo con la médica, como parte del proceso se han dado cuadros de trombocitopenia que requiere de anemia debido a que sus glóbulos rojos que se han visto afectado, por eso, se pide donación para garantizar la evolución clínica y que no haya complicaciones en el tratamiento.

“Su evolución ha sido satisfactoria, estos son procesos de remisión de manejo de la enfermedad, realmente ha sido muy satisfactorio; sin embargo, estos son eventos que hacen parte del proceso natural de la enfermedad y que son los que se pueden presentar durante el desarrollo y evolución de la misma. La donación en el caso del diagnóstico de la leucemia es parte vital del manejo y soporte de los pacientes, dado que esta patología afecta directamente las células sanguíneas y puede haber disminución de plaquetas, de glóbulos blancos, puede haber incluso disminución de glóbulos rojos con cuadros importantes de anemia”, mencionó.



Por eso le piden, no solo a hinchas del América, que ayuden en este llamado solidario a donar a Yojan para poder sacar adelante su tratamiento. Los interesados lo podrán hacer en Fundación Valle del Lili a nombre de Yojan Steven Carrillo Uribe y se necesita B positivo (B+).