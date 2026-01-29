En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente aéreo Catatumbo
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / De 2023 a la fecha se han cerrado 16 colegios en Medellín: Secretaría de Educación

De 2023 a la fecha se han cerrado 16 colegios en Medellín: Secretaría de Educación

Los centros educativos estaban ubicados en diferentes comunas de la ciudad como La Laureles, Poblado, Castilla, entre otros.

Publicidad

Publicidad

Publicidad