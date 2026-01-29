De 2023 a la fecha se han cerrado 16 colegios en Medellín: Secretaría de Educación

El cierre de instituciones educativas en Medellín no ha parado durante 3 años consecutivos. Desde el 2023 a la fecha solo en la capital antioqueña se han cerrado cerca de 20 centros de estudios.

Los estudiantes en Medellín están a menos de 5 días para comenzar sus clases en pleno, la compra de útiles escolares, la renovación de los uniformes estudiantiles y todo lo que acarrea regresar al estudio es el tema de conversación de miles de hogares paisas que llevan semanas planeando este retorno estudiantil.

Sin embargo, algunas de las Instituciones educativas del distrito este año no tendrán sus aulas de clases con alumnos ni estudiantes corriendo por sus pasillos o patios a la hora del descanso. Solo en el año inmediatamente anterior se cerraron en Medellín 4 centros de estudio, y en este año ya se cerró el primer colegio.

De acuerdo con datos entregados por la secretaría de educación de la ciudad, desde el año 2023 a la fecha se han cerrado exactamente 14 instituciones educativas en el municipio, y dos más, se encuentran adelantando el proceso formal de cierre de sus instalaciones para este año 2026.



Los 16 centros educativos que se han cerrado en el distrito se encuentran distribuidos de la siguiente manera: ocho colegios, tres escuelas, tres jardines infantiles y un instituto tecnológico para educación superior. Además, una institución educativa formal para adultos también cesó sus actividades.

Los sectores de la ciudad en los que se han cerrado estas instituciones educativas son diversas, entre ellas, se encuentran barrios como El Poblado, ubicado en la zona suroriente de la ciudad, el barrio Manrique que hace parte de la comuna nororiental de Medellín. El barrio Laureles, Castilla entre otros.

El panorama nacional habla de aproximadamente unas seis mil instituciones educativas cerradas en al menos los últimos seis años, entre los motivos más comunes que han llevado a las instituciones a tomar esta decisión es la baja natalidad en el país, lo que disminuye el ingreso de alumnos a los colegios.