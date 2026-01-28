Hombre en Medellín fue sorprendido al intentar enviar droga al interior de un mofle

En medio de operativos de registro y control a los viajeros que día a día salen desde las terminales de transporte de la capital antioqueña. Fue sorprendido un hombre que intentó burlar a las autoridades cuando pretendía enviar sustancias ilícitas camufladas en una autoparte de un vehículo.

Los hechos se presentaron en la Terminal de Transportes del Sur, donde uniformados adscritos a la Estación de Policía Terminal del Sur, descubrieron en el interior de un mofle de un carro, la cantidad exacta de 800 gramos de base de coca contenidos en dos paquetes de las mismas características.

El capturado en este procedimiento es un hombre de 29 años de edad, quien fue sorprendido en flagrancia por las autoridades y ahora tendrá que responder ante la justicia por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Así lo explicó el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía.



"La Policía Nacional observó a un ciudadano que ingresaba al lugar y que, cuando notó la presencia de las patrullas, mostró una actitud nerviosa, las autoridades realizaron el registro y en sus manos le hallaron un mofle que estaba envuelto en papel, pero cuando verificaron que su peso no era normal, procedieron entonces a revisarlo encontrando en su interior dos bolsas, las cuales contenían una sustancia de color blanco, que se pudo verificar más tarde que era base de cocaína”, indicó el funcionario.

De acuerdo con el informe preliminar entregado por las autoridades, el estupefaciente, presuntamente, iba a ser enviado a través de una empresa de encomiendas con destino al departamento del Huila, modalidad utilizada para intentar evadir los controles de las autoridades en las terminales de transporte