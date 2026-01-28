En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro en Panamá
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela
Avión desaparecido en Catatumbo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Hombre en Medellín fue sorprendido al intentar enviar droga al interior de un mofle

Hombre en Medellín fue sorprendido al intentar enviar droga al interior de un mofle

Los estupefacientes fueron decomisados en una terminal de transporte de Medellín y tenían como destino el departamento del Huila.

Publicidad

Publicidad

Publicidad