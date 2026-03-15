Conductor en presunto estado de embriaguez causó grave accidente en Corabastos

En la madrugada de este domingo se registró un grave accidente al interior de Corabastos, en la localidad de Kennedy, Bogotá.

Según el reporte de las autoridades, una camioneta arrolló a varios peatones que se encontraban realizando labores de descargue de mercancía en el sector.

Como consecuencia del hecho, un hombre de 62 años falleció en el lugar, mientras que dos personas más, de 46 y 48 años, resultaron lesionadas y fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica.

Las autoridades brindaron auxilio a las personas afectadas, aseguraron el lugar de los hechos e individualizaron al conductor involucrado. Asimismo, señalaron que en el lugar tuvieron que garantizar la protección de esta persona, pues varios ciudadanos que se encontraban en el sector iban a agredirlo.



Posteriormente, el conductor fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal en donde le realizaron la prueba de embriaguez para establecer si se encontraba en óptimas condiciones para conducir.

Finalmente, la investigación pasó a la Fiscalía General de la Nación, quien se encargará de realizar las indagaciones correspondientes para establecer las circunstancias de en las que ocurrieron estos hechos.

