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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Conductor en presunto estado de embriaguez causó grave accidente en Corabastos

Conductor en presunto estado de embriaguez causó grave accidente en Corabastos

Tras el accidente, la Policía tuvo que proteger al conductor del vehículo, ya que varios ciudadanos del sector intentaron agredirlo.

camioneta arrolló a varios peatones que se encontraban realizando labores de descargue de mercancía.jpg
Camioneta arrolló a varios peatones que se encontraban realizando labores de descargue de mercancía.
Foto: suministrada.
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 15 de mar, 2026

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