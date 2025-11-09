Judicializan tres policías y un civil por transportar estupefacientes y panfletos alusivos al ELN

La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a tres patrulleros de la Policía Nacional y a un civil capturados en flagrancia el pasado 24 de octubre en la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá. Los implicados fueron sorprendidos transportando en un vehículo oficial sustancias estupefacientes, panfletos alusivos al ELN, armas de dotación policial y otros elementos, mientras eran escoltados por una motocicleta reportada como hurtada.

De acuerdo con la investigación, unidades de vigilancia se acercaron al vehículo institucional que permanecía estacionado en la vía pública y, al requerir a sus ocupantes, identificaron a los patrulleros Cristian Yucepe Uribe Niño, Gilberto Silva Dussan y Luis Carlos Bermúdez. Durante la inspección, hallaron el material ilegal dentro del automotor.

Asimismo, fue detenido Jaime Alberto Salazar Jiménez, un civil que vestía uniforme policial y conducía la motocicleta hurtada, la cual tenía logos oficiales de la institución.

La Fiscalía les imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; peculado por uso; y otros relacionados con el uso indebido de bienes públicos. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.



Por decisión del juez, los tres uniformados y el civil deberán cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanzan las investigaciones que buscan establecer el alcance de las conductas y posibles vínculos con grupos ilegales.